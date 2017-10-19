عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مجلس الأمن الدولي يدعو للتهدئة في كركوك نيويورك-سبأ:



دعا مجلس الأمن الدولي أمس إلى التهدئة والحوار بين بغداد وأربيل بعد فرض الجيش العراقي الأمن في محافظة كركوك.



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المجلس قوله في بيان صدر بإجماع أعضائه ال15 إنه وإذ يبدي قلقه للوضع الراهن يطالب كل الأطراف “بالامتناع عن أي تهديد وعن اللجوء إلى القوة والانخراط في حوار بناء على طريق تهدئة التوتر”.



وكانت القوات العراقية أعلنت أمس أنها أكملت فرض الأمن في كركوك خلال العمليات العسكرية التي قامت بها في الساعات ال48 الأخيرة.



وأكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أمس الأول ضرورة فرض السلطة الاتحادية في جميع أنحاء العراق داعيا إلى الحوار في البلاد على أساس الدستور والشراكة الوطنية.

سبأ [19/أكتوبر/2017]سبأ