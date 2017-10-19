رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مانشستر سيتي وبرشلونة يحققان العلامة الكاملة في دوري الأبطال





حافظ مانشستر سيتي الإنكليزي على صدارة مجموعته بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه في المباراة التي جرت أمس على ضيفه نابولي الإيطالي 2-1.



سجل هدفي سيتي رحيم سترلينغ وغابرييل جيسوس بينما أحرز هدف نابولي أمادو دياوارا من ركلة جزاء.



وبذلك حقق سيتي الفوز الثالث على التوالي محتلا صدارة مجموعته بتسع نقاط أما نابولي فيأتي في المركز الثالث بفرق ثلاث نقاط خلف شاختار الأوكراني صاحب المركز الثاني.



كما فاز فريق برشلونة الإسباني على ضيفه أولمبياكوس اليوناني بثلاثة أهداف لهدف ضمن مباريات المجموعة الرابعة.



تقدم برشلونة في الدقيقة 18 بهدف عن طريق المدافع ديميتريوس نيكولاو في شباك فريقه ثم سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفا ثانيا في الدقيقة 61 وأكمل لوكاس ديني الثلاثية في الدقيقة 64 وأحرز ديميتريوس نيكولاو هدف حفظ ماء الوجه لأولمبياكوس بضربة رأس في الدقيقة 89 من المباراة.



وفي مباراة أخرى من المجموعة نفسها تغلب يوفنتوس الإيطالي على ضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي بهدفين لهدف.



وفي ضوء هذه النتائج حافظ برشلونة على صدارة المجموعة بتسع نقاط وجاء يوفنتوس بالمركز الثاني بست نقاط وسبورتنيغ لشبونة ثالثا بثلاث نقاط فيما يتذيل أولمبياكوس المجموعة بدون رصيد.



[19/أكتوبر/2017] مانشستر-برشلونة-سبأ: