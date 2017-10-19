ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 19 - أكتوبر - 2017 الساعة 01:07:51م
صاروخ زلزال 2 يدك تجمعات مرتزقة العدوان في لحج
أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اليوم صاروخ زلزال 2 على تجمعات مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في كهبوب بمحافظة لحج.
جلسة نقاش عامة في مجلس الامن حول فلسطين اليوم
يعقد مجلس الامن الدولي، اليوم الاربعاء، جلسة نقاش فصلية مفتوحة تحت عنوان "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين".
وزير الزراعة ومحافظ ذمار يدشنان حصاد القمح في حقول مؤسسة اكثار البذور
دشن وزير الزراعة غازي احمد علي محسن ومحافظ ذمار حمود محمد عباد موسم حصاد اصناف القمح المحسنة في حقول المؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة بقاع شرعة وحقول المزارعين المتعاقدين مع المؤسسة في المرتفعات الوسطى للموسم الصيفي للعام الحالي 2017م .
مانشستر سيتي وبرشلونة يحققان العلامة الكاملة في دوري الأبطال
حافظ مانشستر سيتي الإنكليزي على صدارة مجموعته بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه في المباراة التي جرت أمس على ضيفه نابولي الإيطالي 2-1.
آخر الأخبار:
مقتل عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة في عمليات عسكرية للجيش واللجان
عملية هجومية على تبة القيادة قبالة منفذ الخضراء في نجران
البرلمان الفرنسي يقر قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 11 فلسطينياً
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
مانشستر سيتي وبرشلونة يحققان العلامة الكاملة في دوري الأبطال
[19/أكتوبر/2017] مانشستر-برشلونة-سبأ:


حافظ مانشستر سيتي الإنكليزي على صدارة مجموعته بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه في المباراة التي جرت أمس على ضيفه نابولي الإيطالي 2-1.

سجل هدفي سيتي رحيم سترلينغ وغابرييل جيسوس بينما أحرز هدف نابولي أمادو دياوارا من ركلة جزاء.

وبذلك حقق سيتي الفوز الثالث على التوالي محتلا صدارة مجموعته بتسع نقاط أما نابولي فيأتي في المركز الثالث بفرق ثلاث نقاط خلف شاختار الأوكراني صاحب المركز الثاني.

كما فاز فريق برشلونة الإسباني على ضيفه أولمبياكوس اليوناني بثلاثة أهداف لهدف ضمن مباريات المجموعة الرابعة.

تقدم برشلونة في الدقيقة 18 بهدف عن طريق المدافع ديميتريوس نيكولاو في شباك فريقه ثم سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفا ثانيا في الدقيقة 61 وأكمل لوكاس ديني الثلاثية في الدقيقة 64 وأحرز ديميتريوس نيكولاو هدف حفظ ماء الوجه لأولمبياكوس بضربة رأس في الدقيقة 89 من المباراة.

وفي مباراة أخرى من المجموعة نفسها تغلب يوفنتوس الإيطالي على ضيفه سبورتينغ لشبونة البرتغالي بهدفين لهدف.

وفي ضوء هذه النتائج حافظ برشلونة على صدارة المجموعة بتسع نقاط وجاء يوفنتوس بالمركز الثاني بست نقاط وسبورتنيغ لشبونة ثالثا بثلاث نقاط فيما يتذيل أولمبياكوس المجموعة بدون رصيد.
  المزيد من (رياضة)
الإسبانية روث بيتيا بطلة اولمبياد ريو تعلن إعتزالها
تكريم الفائزين في بطولة الجمهورية لفئات الفروسية
فريق دياموندز الياباني يتأهل الى نهائي أبطال آسيا
نادال خارج دورة بازل
الروسية شارابوفا تودّع بطولة كأس الكرملين للتنس مبكرا
اختتام بطولة الجمهورية لفئات الفروسية غدا بصنعاء
ايطاليا تواجه السويد في ملحق تصفيات كأس العالم
تونس تتصدر المركز الاول عربياً في تصنيف المنتخبات لاتحاد (الفيفا)
الفيفا يصدر تصنيفه الشهري إستعداداً لإجراء قرعة كأس العالم روسيا 2018م
المنتخب الوطني للقدم يحقق أفضل مركز له في التصنيف العالمي منذ 2010
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن أربع غارات على منطقة الجعملة في صعدة
[19/أكتوبر/2017]
حرس الحدود السعودي يفتح نيران أسلحته على المواطنين
[19/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 19 غارة على صعدة ونجران
[18/أكتوبر/2017]
إستشهاد مواطن بنيران الحرس السعودي في منبه بصعدة
[18/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 11 غارة على حرض وميدي بحجة
[18/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by