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مقتل 43 جنديا أفغانيا في هجوم إرهابي جنوب أفغانستان
[19/أكتوبر/2017]
كابول/سبأ:

قتل 43 جنديا أفغانيا على الأقل في هجوم إرهابي شنته حركة طالبان باقليم قندهار جنوب أفغانستان.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن مسؤول أفغاني لم تكشف هويته قوله اليوم.. ان “عشرات المسلحين من طالبان هاجموا الليلة الماضية موقعا للجيش الأفغاني في منطقة مايواند واستخدموا في هجومهم سيارتين مفخختين وأسلحة نارية مختلفة” مشيرا إلى ان الاشتباكات بين المسلحين والقوات الأفغانية استمرت حتى ساعات الصباح الأولى وأسفرت عن مقتل 43 جنديا وإصابة آخرين.

وكثفت حركة طالبان هجماتها الإرهابية في أفغانستان خلال الأيام القليلة الماضية حيث شنت أمس الأول هجومين استهدفت في أحدهما مركزا للشرطة بإقليم باكتيا ما أسفر عن مقتل 20 شخصا وإصابة 160 آخرين فيما أسفر هجوم ثان في إقليم غزنة عن مقتل 15 عنصرا من قوات الأمن الأفغانية وإصابة 12 آخرين.

سبأ
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