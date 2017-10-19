عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الخارجية الكازاخية: اجتماع استانا 7 حول سورية أواخر الشهر الجاري استانا/سبأ:



أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية اليوم أن الجولة السابعة من اجتماع استانا حول سورية ستعقد يومي 30 و 31 من اكتوبر الجاري.



ونقلت وكالة سبوتنيك عن الخارجية الكازاخية قولها في بيان “إن الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية اتفقت على عقد الاجتماع الدولي رفيع المستوى السابع بشأن سورية في إطار عملية أستانا يومي 30 و31 اكتوبر2017.



وكانت العاصمة الكازاخية استانا استضافت ستة اجتماعات حول سورية هذا العام كان آخرها في الرابع عشر والخامس عشر من سبتمبر الماضي وأكدت في مجملها على الالتزام بسيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية وتثبيت وقف الأعمال القتالية وإنشاء مناطق تخفيف التوتر.

سبأ [19/أكتوبر/2017]سبأ