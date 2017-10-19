محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل حرس الحدود السعودي يفتح نيران أسلحته على المواطنين صنعاء- سبأ:



فتح حرس الحدود السعودي نيران أسلحتهم على المواطنين ما أدى إلى استشهاد وإصابة ثلاثة خلال الساعات الماضية وتعرضت عدة مناطق حدودية لقصف صاروخي ومدفعي ، فيما شن الطيران سلسلة غارات على محافظات الجمهورية.



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد مواطن وإصابة اثنين آخرين بنيران حرس الحدود السعودي في وادي الرقو بمديرية منبه الحدودية ، فيما تعرضت منطقتي آل الشيخ وآل مقنع و وادي عوجبة بالمديرية ومناطق متفرقة من مديرية شدا لقصف صاروخي ومدفعي سعودي .



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن أربع غارات على جبل الشرفة بمنطقة مران في مديرية حيدان وثلاث غارات على منطقة شجع بمديرية كتاف وغارة على مديرية الظاهر في محافظة صعدة .



وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن 11 غارة على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة و أربع غارات على منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه محافظة الحديدة .



وشن طيران العدوان السعودي الأمريكي غارة على منطقة محلي بمديرية نهم في محافظة صنعاء و 11 غارة على موقع الشرفة في نجران .

سبأ [19/أكتوبر/2017]سبأ