نواب الشعب يؤكدون بطلان إي إتفاقيات أو معاهدات مشبوهة تمس السيادة الوطنية واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثانية من الدورة الثانية من دور الإنعقاد السنوي الثاني عشر اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الأخ عبدالسلام صالح هشول زابية. جلسة نقاش عامة في مجلس الامن حول فلسطين اليوم يعقد مجلس الامن الدولي، اليوم الاربعاء، جلسة نقاش فصلية مفتوحة تحت عنوان "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين". وزير الزراعة ومحافظ ذمار يدشنان حصاد القمح في حقول مؤسسة اكثار البذور دشن وزير الزراعة غازي احمد علي محسن ومحافظ ذمار حمود محمد عباد موسم حصاد اصناف القمح المحسنة في حقول المؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة بقاع شرعة وحقول المزارعين المتعاقدين مع المؤسسة في المرتفعات الوسطى للموسم الصيفي للعام الحالي 2017م . نادال خارج دورة بازل أعلن النجم الإسباني رافائيل نادال في حسابه على موقع فيسبوك انسحابه رسميًا من دورة بازل السويسرية الدولية في التنس المقررة من 21 إلى 29 أكتوبر الحالي لإصابة في ركبته.