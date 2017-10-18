[18/أكتوبر/2017]
الحديدة - سبأ :
افتتح محافظ الحديدة حسن احمد الهيج ومعه وكيل المحافظة احمد دهموس اليوم كلية علوم الطوارئ الصحية والتقنية بالحديدة.
وفي الافتتاح أشاد المحافظ الهيج بدور المؤسسات التعليمية الأكاديمية في رفد المحافظة والمؤسسات الصحية بالكوادر المؤهلة.. مؤكدا دعم السلطة المحلية للمؤسسات والمشاريع الخدمية والتعليمية بما يخدم أبناء المحافظة.
واطلع محافظ الحديدة على أقسام ومكونات الكلية من قاعات وفصول ومعامل مجهزة بأحدث الأجهزة التعليمية.. مشيدا بما تتضمنه الكلية من تقنيات تسهم في تخريج كوادر مؤهلة.
فيما أشار عميد كلية علوم الطوارئ الصحية والتقنية الدكتور محمد الوشلي إلى أن الكلية تضم عددا من الأقسام ابرزها طب الطوارئ والتخدير والإنعاش والمعالجة التنفسية وضبط العدوى وعلوم الكوارث والأزمات وإدارة المنظمات والحماية المدنية.
وثمن الدكتور الوشلي دعم محافظ الحديدة منذ الخطوات الأولى لإنشاء الكلية حتى افتتاحها.
حضر الافتتاح نقيب الأطباء بالحديدة الدكتور نجيب ملهي وعدد من المسؤولين ومدراء المستشفيات والمعاهد الصحية الحكومية والخاصة.
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