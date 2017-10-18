ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 18 - أكتوبر - 2017 الساعة 09:41:58م
نواب الشعب يؤكدون بطلان إي إتفاقيات أو معاهدات مشبوهة تمس السيادة الوطنية
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثانية من الدورة الثانية من دور الإنعقاد السنوي الثاني عشر اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الأخ عبدالسلام صالح هشول زابية.
جلسة نقاش عامة في مجلس الامن حول فلسطين اليوم
يعقد مجلس الامن الدولي، اليوم الاربعاء، جلسة نقاش فصلية مفتوحة تحت عنوان "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين".
وزير الزراعة ومحافظ ذمار يدشنان حصاد القمح في حقول مؤسسة اكثار البذور
دشن وزير الزراعة غازي احمد علي محسن ومحافظ ذمار حمود محمد عباد موسم حصاد اصناف القمح المحسنة في حقول المؤسسة العامة لإكثار البذور المحسنة بقاع شرعة وحقول المزارعين المتعاقدين مع المؤسسة في المرتفعات الوسطى للموسم الصيفي للعام الحالي 2017م .
نادال خارج دورة بازل
أعلن النجم الإسباني رافائيل نادال في حسابه على موقع فيسبوك انسحابه رسميًا من دورة بازل السويسرية الدولية في التنس المقررة من 21 إلى 29 أكتوبر الحالي لإصابة في ركبته.
آخر الأخبار:
محافظ الحديدة يفتتح كلية علوم الطوارئ الصحية
اختتام ورشة في مجال بناء قدرات وحدات تنسيق معلومات الأمن الغذائي
طيران العدوان يشن 11 غارة على حرض وميدي بحجة
مكتب حقوق الإنسان بالجوف يدين مجزرة العدوان بحق أسرة الصلاحي
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
محافظ الحديدة يفتتح كلية علوم الطوارئ الصحية
[18/أكتوبر/2017]
الحديدة - سبأ :

افتتح محافظ الحديدة حسن احمد الهيج ومعه وكيل المحافظة احمد دهموس اليوم كلية علوم الطوارئ الصحية والتقنية بالحديدة.

وفي الافتتاح أشاد المحافظ الهيج بدور المؤسسات التعليمية الأكاديمية في رفد المحافظة والمؤسسات الصحية بالكوادر المؤهلة.. مؤكدا دعم السلطة المحلية للمؤسسات والمشاريع الخدمية والتعليمية بما يخدم أبناء المحافظة.

واطلع محافظ الحديدة على أقسام ومكونات الكلية من قاعات وفصول ومعامل مجهزة بأحدث الأجهزة التعليمية.. مشيدا بما تتضمنه الكلية من تقنيات تسهم في تخريج كوادر مؤهلة.

فيما أشار عميد كلية علوم الطوارئ الصحية والتقنية الدكتور محمد الوشلي إلى أن الكلية تضم عددا من الأقسام ابرزها طب الطوارئ والتخدير والإنعاش والمعالجة التنفسية وضبط العدوى وعلوم الكوارث والأزمات وإدارة المنظمات والحماية المدنية.

وثمن الدكتور الوشلي دعم محافظ الحديدة منذ الخطوات الأولى لإنشاء الكلية حتى افتتاحها.

حضر الافتتاح نقيب الأطباء بالحديدة الدكتور نجيب ملهي وعدد من المسؤولين ومدراء المستشفيات والمعاهد الصحية الحكومية والخاصة.

سبـأ
  المزيد من (محلي)
اختتام ورشة في مجال بناء قدرات وحدات تنسيق معلومات الأمن الغذائي
طيران العدوان يشن 11 غارة على حرض وميدي بحجة
مكتب حقوق الإنسان بالجوف يدين مجزرة العدوان بحق أسرة الصلاحي
قصف صاروخي يستهدف تجمعات المرتزقة بمعسكر العين في تعز
عملية نوعية على مواقع مرتزقة العدوان بالزاهر في البيضاء
اختتام دورة في مجال تنمية القدرات بمديرية بني مطر
مناقشة سير العمل بالمكاتب التنفيذية بصنعاء
مصلحة الهجرة تنفي شائعات المرتزقة بشأن عدم صلاحية الجوازات اليمنية
تفقد سير العملية التعليمية بمديرية همدان
إستعراض جهود صندوق الأمم المتحدة في دعم عدد من المشاريع بالحديدة
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن 11 غارة على حرض وميدي بحجة
[18/أكتوبر/2017]
مكتب حقوق الإنسان بالجوف يدين مجزرة العدوان بحق أسرة الصلاحي
[18/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على الحديدة
[18/أكتوبر/2017]
حقوق الإنسان: جريمة استهداف ثلاجة التبريد بصعدة من الجرائم الأشد خطرا
[18/أكتوبر/2017]
استشهاد وإصابة 18 مواطناً في صعدة والجوف بغارات طيران العدوان
[18/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by