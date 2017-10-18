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اختتام ورشة في مجال بناء قدرات وحدات تنسيق معلومات الأمن الغذائي
[18/أكتوبر/2017]
إب - سبأ :

اختتمت اليوم بمحافظة إب ورشة تدريبية في مجال بناء قدرات وحدات تنسيق معلومات الأمن الغذائي، نظمتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة" الفاو ".

تلقى 20 مشاركا ومشاركة من وحدات تنسيق معلومات الأمن الغذائي على مدى يومين مفاهيم حول الأمن الغذائي وكذا المبادئ الأساسية لجمع وإدارة وتحليل البيانات ونشرها وآلية عمل التسويق ونظام السوق وكيف تؤثر على الامن الغذائي للأسر .

وتدرب المشاركون في الورشة التي أقيمت ضمن أنشطة برنامج تعزيز الأمن الغذائي وصمود سبل العيش (EFRLP)، الممول من الاتحاد الاوروبي بالتعاون مع السكرتارية التنفيذية للأمن الغذائي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، على جمع البيانات الاسبوعية المتعلقة بالسوق ومؤشرات الأمن الغذائي وكتابة التقارير.

وفي الاختتام أوضح المدير الفني لبرنامج تعزيز الأمن الغذائي وصمود سبل العيش بيليهو نيجيس أن الأهداف الأساسية ومهام وحدات تنسيق معلومات الأمن الغذائي في المحافظات تكمن في دعم عمليات اتخاذ القرار بما يتعلق بالأمن الغذائي من خلال توفير معلومات منتظمة عن الأمن الغذائي إلى لجان الأمن الغذائي في المحافظات وغيرهم من صانعي القرار .

وأشار الى دور وحدات تنسيق المحافظات في جمع وتصنيف وتخزين وتحليل بيانات الأمن الغذائي والتغذية بشكل دوري بالتنسيق والتعاون مع المكاتب الحكومية الرئيسية والجهات ذات العلاقة في المحافظات.

فيما أكد الممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة في اليمن الدكتور صلاح الحاج حسن أن نظام المعلومات المتكاملة والشامل للأمن الغذائي وإضفاء الطابع المؤسسي على العملية بمثابة استثمار رئيسي لمعالجة انعدام الأمن الغذائي على مستوى المحافظات.

ولفت إلى أن المنظمة تعمل مع الشركاء في إطار برنامج تعزيز الأمن الغذائي وصمود سبل العيش الممول من الاتحاد الأوروبي لتأسيس وتعزيز القدرة الحالية لنظام الإنذار المبكر المتعدد المخاطر.

وذكر أن تدخلات نظام معلومات الأمن الغذائي تدعم الحكومة والجهات ذات العلاقة لتأسيس نظام للبيانات والمعلومات يضمن معلومات أمن غذائي وتغذية مبنية على الأدلة في عملية التحليل.

سبـأ
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