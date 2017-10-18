[18/أكتوبر/2017]
الجوف - سبأ :
أدان مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الجوف المجزرة المروعة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي بحق أسرة المواطن أحمد ناصر الصلاحي بمنطقة رحوب في مديرية برط العنان بالمحافظة .
واعتبر مكتب حقوق الإنسان في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه أن استهداف المدنيين الآمنين في منازلهم جرائم ضد الإنسانية لاتسقط بالتقادم ، وتستدعي ملاحقة قادة تحالف العدوان كمجرمي حرب ..
وأشار البيان إلى انتهاكات مرتزقة العدوان بحق المواطنين وعمليات القنص والقصف باتجاه الأحياء السكنية ، مستنكراً الصمت الدولي تجاه جرائم العدوان السعودي وتخاذل الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي عن وقف العدوان الذي يستهدف المواطنين الأبرياء ومقدرات الشعب اليمني .
سبـأ