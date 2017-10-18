محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصلحة الهجرة تنفي شائعات المرتزقة بشأن عدم صلاحية الجوازات اليمنية صنعاء - سبأ :

نفى مصدر مسئول بمصلحة الهجرة والجوازات والجنسية شائعات مرتزقة العدوان بشأن عدم صلاحية الجوازات اليمنية.



وقال المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) " إن ما يشاع من أكاذيب في وسائل التواصل الإجتماعي عن عدم صلاحية الجوازات اليمنية، إنما هي إدعاءات واهية غرضها المساس والإساءة لوثائق السفر اليمنية، كواحدة من الأمور السيادية للجمهورية اليمنية التي قد تسبب في معاناة اليمنيين بالخارج ".



وأضاف المصدر" لم يتم اعتراض أي مواطن يحمل الجواز اليمني في أي مطار بالخارج ولم نستقبل أي شكوى بذلك وأن إجراءات التعامل مع الجواز اليمني يسير بشكل روتيني كما كان قبل العدوان ".



واستغرب المصدر من المرتزقة الهاربين الذين يشككون من صحة الجواز اليمني وإساءتهم لوثائق السفر اليمنية وإتهام المواطنين بحيازة جوازات مزورة غير صالحة للإستخدام, هو نفس الجواز الذي تمكنوا من الهروب بموجبه.



وقال " إذا كان هناك بعض السفارات تتعمد تعقيد المعاملة أو طلب شروط إضافية لبعض اليمنيين بالخارج الذين يتقدمون بطلب تأشيرات، فإنما يعود إلى الحملة الإعلامية من قبل إعلام فلول العدوان لفرض الحصار على اليمنيين في الداخل والخارج ومحاولة إحباط عمل المصلحة وكل هذه فقاعات إعلامية لا أساس لها من الصحة ستزول بزوال العدوان".



وأكد المصدر أن مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية تصدر جوازات ووثائق وفقا للأنظمة والمعايير الأمنية الدولية.



ودعت مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية المواطنين إلى عدم الإنجرار لمثل هذه الإدعاءات .. مؤكدة إستمرار المصلحة في اصدار جوازات ووثائق السفر لكافة مواطني الجمهورية اليمنية بمهنية.

سبـأ [18/أكتوبر/2017]سبـأ