[18/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ :
تفقد مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة صنعاء هادي عمار اليوم سير العملية التعليمية في عدد من مدارس مديرية همدان.
وأشاد خلال زيارته لمدارس الجيل الجديد بوادي ظهر والأنوار بالجائف والفتح بالمعمر بمستوى إقبال الطلاب والطالبات وحرصهم على مواصلة التعليم وخاصة في ظل الظروف الراهنة .
ونوه بصمود الكادر التربوي وحرصه على إستمرار العملية التعليمية .. مؤكدا أهمية تضافر الجهود في تهيئة الأجواء للطلاب للإلتحاق بالتعليم كحق مكفول للجميع.
واستمع مدير مكتب التربية بالمحافظة ومعه مدير مكتب التربية بمديرية همدان راجح سعيد من مدراء المدرس والمعلمين إلى شرح حول الإحتياجات والصعوبات التي تعترض العملية التعليمية.
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