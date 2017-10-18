محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إستعراض جهود صندوق الأمم المتحدة في دعم عدد من المشاريع بالحديدة







استعرض محافظ الحديدة حسن أحمد الهيج اليوم مع ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان أنجالي سين، جهود الصندوق في دعم عدد من المشاريع في المحافظة وكذا الوضع الإنساني والإغاثي.



وفي اللقاء أكد المحافظ الهيج أهمية التنسيق بين قيادة السلطة المحلية والصندوق والجهات ذات العلاقة في الأعمال والمشاريع التي يتم تنفيذها في عدد من المديريات .



وثمن جهود صندوق الأمم المتحدة للسكان في مختلف الجوانب .. مؤكدا أهمية الشراكة الفاعلة مع الصندوق في تنفيذ عدد من المشاريع الإغاثية والتنموية في المحافظة لتخفيف معاناة المواطنين التي تضاعفت جراء العدوان والحصار.



فيما أبدت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان الإستعداد نقل كل المقترحات المقدمة من السلطة المحلية إلى إدارة الصندوق .. مستعرضة أهم الأنشطة والمشاريع التي ينفذها الصندوق في مختلف المجالات.



حضر اللقاء رئيس هيئة مستشفى الثورة العام الدكتور خالد سهيل ونواب رئيس الهيئة ومسئول الصحة الإنجابية بصندوق الامم المتحدة للسكان الدكتور عبد الله الكامل.



إلى ذلك التقت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان أنجالي سين والوفد المرافق لها اليوم رئيسة وأعضاء فرع إتحاد نساء اليمن بالحديدة .



حيث تم استعراض الجوانب ذات الصلة بقضايا المرأة على مستوى المحافظة والمديريات.



وفي اللقاء الذي حضره مدير مكتب الصحة الدكتور عبدالرحمن جارالله استعرضت رئيسة فرع الإتحاد صبحية راجح أنشطة الإتحاد والصعوبات التي يواجهها نتيجة شحة الإمكانات وتفاقم الوضع جراء إستمرار العدوان منذ ما يقارب ثلاثة أعوام.



وقد أكدت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان إهتمام الصندوق بقضايا المرأة بالمحافظة .. مبينة أن الفريق الذي يضم مسئول الصحة الإنجابية بالصندوق ومسئول الإتصال ومسئولة العنف القائم على أساس النوع الإجتماعي وخبير ومنسق الصحة الإنجابية سيقف على أهم الإحتياجات التي يجب توفيرها للمساهمة في تجاوز الصعوبات التي تواجه المرأة بالحديدة.



حضر اللقاء نائبة رئيسة فرع الإتحاد بلقيس البكاري ومسئول الصحة الإنجابية بصندوق الأمم المتحدة في المحافظة الدكتور نبيل جنيد.

سبأ [18/أكتوبر/2017] الحديدة - سبأ:سبأ