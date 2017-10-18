تشييع جثمان المناضل محمد عبدالله عطيفة بعمران [18/أكتوبر/2017] عمران - سبأ:

شيع بمحافظة عمران اليوم جثمان المناضل الشيخ محمد عبد الله عطيفة أحد وجهاء مديرية السودة.



وفي التشييع أشاد محافظ عمران الدكتور فيصل جعمان بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية والاجتماعية في حل القضايا والسعي للصلح .. لافتا إلى أن المحافظة خسرت برحيله أحد وجهائها الذين كان لهم بصمات واضحة في خدمة المجتمع.



شارك في التشييع أعضاء السلطة المحلية والمكتب التنفيذي والشخصيات الإجتماعية .



وكانت قيادة محافظة عمران والسلطة المحلية نعت الشيخ محمد عبدالله عطيفة الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء في خدمة الوطن.



وعبر البيان عن خالص العزاء والمواساة لعضو المجلس المحلي بمحافظة عمران الشيخ محمد محمد عطيفة وإخوانه وكافة أسرة آلـ عطيفة بمديرية السودة في هذا المصاب .. سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .



" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".

سبأ