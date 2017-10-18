رئيسة حكومة شباب اليمن تتفقد المعهد التقني لتدريب وتأهيل المرأة بنقم [18/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:

تفقد رئيسة وزراء حكومة شباب اليمن المستقل هناء الفقيه سير التدريب في المعهد التقني لتدريب وتأهيل المرأة في نقم بأمانة العاصمة.



وزارت رئيسة حكومة شباب اليمن ومعها وزير النقل ماجد الكحلاني ووزير الإدارة المحلية محمد الوقيدي ووزير الخدمة عصام الشرعبي وأمين عام المجلس المحلي بمديرية آزال عادل الشعثمي، أقسام وقاعات الحاسوب والمعامل الخاصة والتجهيزات الفنية بالمعهد لتقديم برامج التدريب والتأهيل وتمكين النساء اقتصاديا في الجوانب المهاراتية والحرفية والمعرفية.



واستمعت من عميدة المعهد ألطاف الشبأ إلى إيضاح حول الصعوبات التي يواجهها المعهد وإمكانية إيجاد الحلول اللازمة للاستمرار في تقديم خدماته للمجتمع والمرأة على وجه الخصوص.. مشيدة بإهتمام حكومة الشباب وتلمسها احتياجات المعهد.



وأكدت رئيسة حكومة الشباب أهمية تفعيل الأقسام الدراسية المغلقة والخطط والبرامج العملية وتوجيهها لإستيعاب أكبر عدد من النساء بهدف تمكينهن من إعالة أسرهن والإسهام بدورهن في الحياة العامة.



وأشارت إلى ضرورة البحث عن مصادر تمويل لتشغيل مختلف الأقسام وكذا الاهتمام بتطوير الكادر والمناهج لمواكبة المتغيرات لتلبية احتياجات سوق العمل.



وأبدت الفقيه استعداد حكومة شباب اليمن الإسهام في توفير المعالجات اللازمة من خلال التنسيق مع الجهات المانحة والسلطة المحلية بما يمكن المعهد من تنفيذ برامجه خصوصاً في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد جراء العدوان وتداعياته السلبية على مختلف الأصعدة والعملية التعليمية بشكل خاص.



وأشادت بما يقدمه المعهد من خدمات تخصصية ودورات تدريبية ودبلومات متقدمة في مجال الحاسوب واللغة والرخصة الدولية وغيرها بما يمكن المرأة من المشاركة وفتح مشاريعها الخاصة والانخراط في سوق العمل.

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