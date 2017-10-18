مدريد تؤكد أن تعليق الحكم الذاتي في كاتالونيا مطروح [18/أكتوبر/2017] مدريد – سبأ:

أكدت الحكومة الاسبانية ان مدريد تسعى الى تعليق الحكم الذاتي في كاتالونيا او قسم منه في حال لم يعدل القادة الانفصاليون عن اعلان الاستقلال.



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن سورايا ساينز دي سانتاماريا نائبة رئيس الحكومة الاسبانية قولها “انه في حال لم يقم رئيس كاتالونيا الانفصالي كارليس بوتشيمون بالرد على طلب الحكومة صباح غد فان بوتشيمون يفعل عبر ذلك المادة 155 من الدستور التي تتيح تعليق الحكم الذاتي”.



وكان رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي قال سابقا “الأمر الوحيد الذي أطلبه من بوتشيمون هو أن يتصرف بتعقل واتزان”.



وألمحت الحكومة حتى الآن إلى أن خيار تعليق الحكم الذاتي ليس الوحيد المطروح على البحث ..مشيرة إلى أنها تفكر في سيناريوهات أخرى وخصوصا أن تطبيق المادة 155 معقد.



وسبق أن قال راخوي إنه في حال إعلان الاستقلال سواء كان فوريا أم أرجىء موعده يمكن للحكومة أن تعلق الحكم الذاتي في منطقة ما.



وأمهلت مدريد الرئيس الكاتالوني الانفصالي حتى مساء الغد لكي يعود إلى الشرعية بعد رفضه أن يقول بوضوح الاثنين الماضي ما إذا كان أعلن الاستقلال من جانب واحد بشكل فعلي.

سبأ