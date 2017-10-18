الإسبانية روث بيتيا بطلة اولمبياد ريو تعلن إعتزالها [18/أكتوبر/2017] مدريد – سبأ:

أعلنت الإسبانية روث بيتيا البطلة الاولمبية في القفز العالي اعتزالها اليوم الأربعاء بسبب إصاباتها المتواصلة.



وذكرت بيثيا (38 عاماً) في مؤتمر صحفي عقدته في سانتاندر شمال إسبانيا بأنها "قضيت العديد من الأعوام وأنا لائقة بدنياً بنسبة 100 بالمائة وكنت أنافس الآخرين بأقصى طاقة أمتلكها" .



واضافت بطلة مسابقة الوثب العالي في دورة الألعاب الأولمبية ريو دي جانيرو 2016م "الوضع الذي أواجه اليوم هو إعلان نهاية حياتي الرياضية" بعد مسيرة امتدت 21 عاماً.



وكانت بيثيا بدأت مسيرتها الدولية مدافعة عن ألوان إسبانيا عام 1996م وتمكنت من تطويق عنقها بالذهب الأولمبي في ريو بعمر الـ 37 (رقم قياسي) عندما اجتازت ارتفاع 1.97 م.



وجاء الفوز المفاجئ بعد أربع سنوات من اعتزالها هذه الرياضة إثر شعورها بخيبة أمل كبيرة بحلولها رابعة في أولمبياد لندن 2012م، لكنها عادت إلى أجواء المنافسة بعدها بعدة أشهر لتحرز برونزية المسابقة في بطولة العالم لألعاب القوى في موسكو 2013م. كما توّجت بالذهبية في بطولة أوروبا أعوام 2012 و2013 و2016م.

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