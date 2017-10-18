وفد اليمن البرلماني يلتقي رئيس وأمين عام الاتحاد البرلماني الدولي [18/أكتوبر/2017] سان بطرسبرغ - سبأ:

اختتم الاتحاد البرلمان الدولي اجتماعات دورته الـ 137 التي عقدت في مدينة سان بطرسبرغ الروسية، بمشاركة وفد اليمن البرلماني برئاسة أحمد محمد الكحلاني وعضوية زكريا سعيد الزكري.



وعلى هامش اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد البرلماني الدولي التقى وفد بلادنا البرلماني برئيس الاتحاد البرلماني الدولي صابر تشودري وأمين عام الاتحاد البرلماني الدولي مارتن تشونشنغ.



وسلم وفد اليمن لرئيس وأمين عام الاتحاد البرلماني الدولي ملف متكامل حول إحصائيات ما خلفه العدوان والمجازر المروعة التي ارتكبها في مختلف المحافظات اليمنية وكذا حجم الدمار الذي أحدثه العدوان في البنية التحتية.

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