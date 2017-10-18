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آخر تحديث: الأربعاء، 18 - أكتوبر - 2017 الساعة 06:53:34م
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ورشة تدريبية للمشاركين في حملة التحصين بتعز
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ورشة تدريبية للمشاركين في حملة التحصين بتعز
[18/أكتوبر/2017] تعز - سبأ:
نظم مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة تعز اليوم ورشة تحضيريه للحملة الوطنية ضد مرض شلل الاطفال ومسح لسوء التغذية والأمراض المزمنة.

وفي الورشة التي شارك فيها 56 مشاركا ومشاركة من مختلف مديريات المحافظة أكد مدير عام الصحة العامة بتعز الدكتور حسن العزي أن الورشة التعريفية  تأتي ضمن مشروع الحملة الوطنية للتحصين ضد شلل الأطفال مع اعطائهم فيتامين أ  وفرز حالات سوء التغذية اضافة لتنفيذ مسح لحالات الأمراض المزمنة.

وأشار إلى أن الورشة هدفت تدريب  مدراء فروع الصحة بالمديريات ومشرفي التغذية ومشرفي التحصين على اعداد الخطط للحملة  التي ستشمل جميع مديريات المحافظة  والتي ستنفذ من منزل الى منزل لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 23 وحتى 25 من اكتوبر الجاري.

ودعا اعضاء السلطة الملحية والأعيان للتعاون مع  الفرق الطبية  للحملة الوطنية وتسهيل عملهم

 وقال" ان الحمله ستعمل على توعيه المواطنين بأهمية  الدفع بأطفالهم للتطعيم ضد شلل الأطفال واخذ فيتامين أ  للوقاية من الامراض وأهمية رفع مستوى الوعي المجتمعي في الإسهام باكتشاف حالات سوء التغذية وإحالتها الى المراكز الطبية للعلاج ، وكذا مسح جميع حالات الأمراض المزمنة في تكوين قاعدة بيانات  لمعرفة  الاحتياج الفعلي من ادوية تلك الأمراض.
سبأ
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