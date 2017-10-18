تكريم الفائزين في بطولة الجمهورية لفئات الفروسية [18/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:

كرم وزيرا الشباب والرياضة حسن زيد، والنقل زكريا الشامي اليوم بصنعاء الفائزين في بطولة الجمهورية لفئات الفروسية (قفز الحواجز ) التي نظمها في ستة أيام الاتحاد العام للفروسية والهجن.



شارك في منافسات البطولة التي اقيمت بمناسبة الاحتفالات بأعياد الثورة اليمنية وأدارتها لجنة تحكيم وطنية برئاسة محمد شذان، 100 فارس من فئات ، البراعم ، الأشبال ، الناشئين والمفتوح، مثلوا الكلية الحربية وكلية الشرطة ونادي العاصمة ومربط الرعد والمؤسسة الاقتصادية.



وجرت اليوم في اختتام البطولة بميدان نادي العاصمة للفروسية، سباقات الحواجز لفئة المفتوح التي أسفرت عن فوز الفارس شاكر عبد الرحمن أبو طالب من الكلية الحربية بالمركز الأول، وحل عبدالرزاق العباسي من مربط الرعد ثانياً، تلاه ثالثاً زميله عبدالله سميع، فيما حل منذر الدبأ من الكلية الحربية رابعاً، وحل الياس الخميسي من نادي العاصمة في المركز الخامس.



وكانت سباقات الحواجز لفئة الناشئين شهدت أحراز فرسان الكلية الحربية للمراكز الاربعة الاولى حيث حل الفارس أيمن محمد شيزر أولا وعمر الحرازي ثانيا و عمار القادري ووضاح علوان في المركزين الثالث والرابع، فيما حصل الفارس امجد محمد شذان من نادي العاصمة على المركز الخامس.







و أسفرت سباقات فئة البراعم التي جرت السبت الماضي في انطلاق البطولة و خاضها 65 فارس ، عن تصنيف أفضل 29 فارس بالمركز الأول، بينما تم منح المركز الاول لأفضل 30 فارس من بين 67 في سباقات فئة الاشبال التي جرت في اليوم الثاني للبطولة.



وفي التكريم أشاد وزير الشباب والرياضة بجهود اتحاد الفروسية في تنظيم البطولة وحرصهم على استمرار تنفيذ انشطة الاتحاد رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن جراء استمرار العدوان والحصار.



ونوه بإنجازات الفروسية اليمنية في المحافل الخارجية وما حققه فرسان اليمن من نتائج متقدمة في تصفيات كاس العالم لالتقاط الاوتاد التي أقيمت في عمان اغسطس الماضي واحرازهم 3 ذهبيات ليخطفوا المركز الاول ويتأهلوا الى النهائيات التي ستقام في موسكو الروسية 2018م.



وفي الاختتام كرم وزير الشباب والرياضة ووزير النقل والنائب الثاني لرئيس اتحاد الفروسية والهجن نجيب العذري، الفائزين في البطولة في مختلف الفئات بالكؤوس والميداليات الملونة.



حضر الاختتام وكيل وزارة الشباب والرياضة لقطاع الرياضة عبد الرحمن الحسني والقائم بأعمال وكيل الوزارة لقطاع الشباب عبدالله الدهبلي، والوكيل المساعد لقطاع الرياضة حسين الخولاني، والقائم بأعمال الوكيل المساعد لقطاع التخطيط لشئون الدراسات والبحوث الدكتور جابر البواب، ووكيل محافظة الحديدة لشئون الشباب صدام علاو آل راشد، ومدير الكلية الحربية اللواء ركن محمد شيزر، والمدير التنفيذي لصندوق رعاية النشء والشباب نظمية عبدالسلام ، والقائم بأعمال مدير عام النشاط الرياضي بوزارة الشباب عصام دريبان ، ورؤساء عدد من الاتحادات الرياضية.

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