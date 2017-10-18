إجتماع تربوي برداع في البيضاء يناقش صعوبات العملية التعليمية [18/أكتوبر/2017] البيضاء - سبأ:

ناقش إجتماع تربوي بمدينة رداع محافظة البيضاء اليوم الصعوبات التي تواجه العملية التعليمية في ظل إستمرار العدوان والحصار.



واستعرض اللقاء الذي ضم مدير عام مدينة رداع أحمد العكام ومدراء مكاتب التربية بمديريات العرش ورداع وولد ربيع والقرشية والرياشية وصباح والشرية، تقرير مدير مكتب التربية بالمحافظة محمد سالم الزلاف حول المبادرات والمقترحات لإستمرار العملية التعليمية ومعالجة مرتبات المعلمين والكتب المدرسية وأوضاع المدارس.



وأشاد مدير عام مدينة رداع بصمود الكوادر التربوية والتعليمية خلال العامين الماضيين .. مشيرا إلى تضافر الجهود لإيجاد حلول من شركاء العملية التربوية بما يخدم المصلحة العامة.

سبأ