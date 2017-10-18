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آخر تحديث: الأربعاء، 18 - أكتوبر - 2017 الساعة 06:53:34م
نواب الشعب يؤكدون بطلان إي إتفاقيات أو معاهدات مشبوهة تمس السيادة الوطنية
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثانية من الدورة الثانية من دور الإنعقاد السنوي الثاني عشر اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الأخ عبدالسلام صالح هشول زابية.
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نواب الشعب يؤكدون بطلان إي إتفاقيات أو معاهدات مشبوهة تمس السيادة الوطنية
[18/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثانية من الدورة الثانية من دور الإنعقاد السنوي الثاني عشر اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الأخ عبدالسلام صالح هشول زابية.

وفي هذه الجلسة أكد نواب الشعب في سياق مداولاتهم حول المعلومات المتداولة التي تفيد بمسعى قوى العدوان في محاولة السيطرة على الجزر والموانئ اليمنية ومواقع الثروات الوطنية ومحاولة التوقيع على إتفاقيات مشبوهة بهذا الشأن، بطلان أي إتفاقيات أو معاهدات ويرفضونها رفضاً مطلقاً من قبل أي طرف أو جهة أو دولة كانت تسعى للمساس بالسيادة الوطنية أراضي كانت أو جزر أو مياه إقليمية تابعة للجمهورية اليمنية .

وأشارت مداولات أعضاء مجلس النواب إلى أن الشعب اليمني لا يوافق على أي إتفاقيات مشبوهة يقوم بها أي طرف من الأطراف تلحق الضرر بسيادة الجمهورية اليمنية وأن الشعب اليمني غير ملزم بمثل هكذا إتفاقيات.

كما أكدت مداولات نواب الشعب على أن أي طرف يقوم بهذا العمل يعرض نفسه للمسألة القانونية والمحاكمة بتهمة الخيانة الوطنية العظمى .

وحذر نواب الشعب من أي تفكير بهذا الإتجاه من قبل أي دولة أو جهة كانت، وأن الشعب اليمني لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه المحاولات المشبوهة التي تحاول النيل من السيادة الوطنية في البر والبحر والجو .

ولفت نواب الشعب إلى أن اليمنيين سيحاسبون أي جهة تفكر بالتفريط بأي شبر من السيادة الوطنية للشعب اليمني وتاريخه العظيم .

كما حذر نواب الشعب دول تحالف العدوان بقيادة السعودية ومرتزقتها المتحالفين معها من محاولة التفكير بالمساس بالسيادة الوطنية للشعب اليمني ومقدراته .. لافتين إلى أن الشعب اليمني بكل فئاته وشرائحه سيقاوم بشدة وبكل ما أوتي من قوة أي معتدي على السيادة الوطنية.

من جهة أخرى أكد نواب الشعب ضرورة بدء العام الدراسي الجديد في موعده المحدد وتمكين الطلبة والطالبات أجيال اليوم وقادة المستقبل من السير نحو التعليم بخطىً ثابتة.. مشددين على ضرورة إستكمال صرف مرتبات المعلمين والمعلمات والكادر التربوي والتعليمي بشكل عام وفقاً لمحضر الاجتماع المشترك بين البرلمان والحكومة .

كما شدد أعضاء المجلس على ضرورة إنتظام المعلمين والمعلمات والإدارات المدرسية في مدارسهم وكذا حضور الطلبة والطالبات للعام الدراسي الجديد.

إلى ذلك أشاد مجلس النواب بكلمة وفد اليمن البرلماني المشارك في أعمال الجمعية العمومية الـ 137 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة حالياً في مدينة بطرس بورج الروسية.

وكان المجلس قد إستهل جلسته بإستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى .

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبدالله أبو حليقة.
سبأ
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