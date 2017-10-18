إختتام دورة في مجال مهارات الإنقاذ بالمحويت [18/أكتوبر/2017] المحويت - سبأ:

اختتمت بمحافظة المحويت اليوم دورة تدريبية في مجال المهارات الأساسية لإنقاذ ودعم حياة المصابين وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة.



شارك في الدورة التي نظمها مكتب الصحة بالمحافظة ووحدة الدعم الفني بمشروع الادارة الفعالة الممول من الإتحاد الأوروبي، 20 متدربا ومتدربة من مقدمي الرعاية الصحية بالمرافق الرئيسية بالمحافظة والمديريات.



وفي الإختتام أشار رئيس قسم الطوارئ بمستشفى 48 رئيس فريق التدريب الدكتور عبد الله الشوبكي وممثل وحدة الدعم الفني لمشروع الادارة الفعالة طارق الزيادي، إلى أن المشاركين تلقوا تدريبات نظرية وتطبيقية حول مهارات الانقاذ لحياة المصابين في الحالات الطارئة.



وأوضحا أن الدورة التي استمرت خمسة أيام استعرضت مهارات خاصة بالإنعاش القلبي والرئوي وأساليب التعامل في إنعاش المريض وإعادته للحياة في حالات الاغماء المختلفة.



ولفت الدكتور الشوبكي والزيادي، إلى أهمية الدورات الطبية النظرية منها والعملية للكوادر الصحية في مختلف المجالات الطبية لمواكبة معايير جودة الخدمات الطبية والصحية للمرضى.



حضر إختتام الدورة مدير إدارة الطوارئ بمكتب الصحة بالمحافظة محمد الحفاشي.

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