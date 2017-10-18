مرشحة المكسيك تفوز برئاسة الاتحاد البرلماني الدولي [18/أكتوبر/2017] سانت بطرسبورغ ـ سبأ:

فازت مرشحة البرلمان المكسيكي غابريلا كويفاس اليوم الاربعاء برئاسة الاتحاد البرلماني الدولي خلال الجمعية العامة الـ137 للاتحاد المنعقدة في مدينة سانت بطرسبورغ الروسية.



واعلنت رئاسة المؤتمر ان كويفاس حصلت في تصويت سري على 287 صوتا في مقابل 70 صوتا لمنافستها مرشحة أوروغواي ايفون باسادا.



وكانت كويفاس التي تشغل حاليا منصب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ المكسيكي اجرت مشاورات مكثفة مع ممثلي جميع المجموعات البرلمانية الإقليمية الممثلة في الاتحاد البرلماني الدولي بما في ذلك المجموعة العربية.



وتشغل كويفاس التي انخرطت في العمل السياسي في سن مبكر منصب رئيس الوفد المكسيك الى الاتحاد البرلماني الدولي منذ عام 2012.

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