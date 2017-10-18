ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 18 - أكتوبر - 2017 الساعة 06:53:34م
نواب الشعب يؤكدون بطلان إي إتفاقيات أو معاهدات مشبوهة تمس السيادة الوطنية
واصل مجلس النواب عقد جلسات أعماله للفترة الثانية من الدورة الثانية من دور الإنعقاد السنوي الثاني عشر اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الأخ عبدالسلام صالح هشول زابية.
جلسة نقاش عامة في مجلس الامن حول فلسطين اليوم
يعقد مجلس الامن الدولي، اليوم الاربعاء، جلسة نقاش فصلية مفتوحة تحت عنوان "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين".
مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 85ر0 بالمائة
أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (29ر5095) نقطة منخفضًا بـ (61ر43) نقطة وبنسبة (85ر0) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (90ر5138) نقطة.
نادال خارج دورة بازل
أعلن النجم الإسباني رافائيل نادال في حسابه على موقع فيسبوك انسحابه رسميًا من دورة بازل السويسرية الدولية في التنس المقررة من 21 إلى 29 أكتوبر الحالي لإصابة في ركبته.
آخر الأخبار:
مدريد تؤكد أن تعليق الحكم الذاتي في كاتالونيا مطروح
الإسبانية روث بيتيا بطلة اولمبياد ريو تعلن إعتزالها
وفد اليمن البرلماني يلتقي رئيس وأمين عام الاتحاد البرلماني الدولي
ورشة تدريبية للمشاركين في حملة التحصين بتعز
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
إجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء يناقش الإختلالات في السوق المحلية
[18/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:
ناقش إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية الدكتور حسين مقبولي، الإختلالات في السوق المحلية وآلية تحقيق الإستقرار التمويني، وكذا إشكالية أسعار صرف العملات الأجنبية.

وفي الإجتماع الذي حضره تجار السلع الأساسية والمشتقات النفطية والصرافين وممثلي البنوك التجارية، أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية ضرورة اضطلاع القطاع الخاص بدوره في هذه المرحلة المهمة والحساسة التي يحاول فيها العدوان بكل وسائله عرقلة وصول المواد الأساسية والضرورية واستهداف كل مقومات الإقتصاد الوطني.

ولفت إلى ضرورة إستشعار الجميع للمسؤولية تجاه معاناة الموطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتلاعبين من التجار.

وأشاد الدكتور مقبولي بدور التجار ورجال الأعمال في الحفاظ على إستقرار السوق المحلية، وحرصهم على إفشال مخططات العدوان وتغليب المصلحة العامة للوطن.

فيما أكد التجار والصرافين استعدادهم وحرصهم على الإستمرار في توفير إحتياجات السوق المحلية من مختلف السلع الأساسية والضرورية والمشتقات النفطية والتصدي لإفشال أي مخططات لدول العدوان في إحداث أزمات إقتصادية في السوق المحلية.
سبأ
  المزيد من (محلي)
وفد اليمن البرلماني يلتقي رئيس وأمين عام الاتحاد البرلماني الدولي
ورشة تدريبية للمشاركين في حملة التحصين بتعز
طيران العدوان يشن أربع غارات على الحديدة
إجتماع تربوي برداع في البيضاء يناقش صعوبات العملية التعليمية
نواب الشعب يؤكدون بطلان إي إتفاقيات أو معاهدات مشبوهة تمس السيادة الوطنية
إختتام دورة في مجال مهارات الإنقاذ بالمحويت
مناقشة سير العمل بمؤسسة المياه والصرف الصحي بإب
مناقشة آلية حصر الأطفال المتضررين من العدوان في الحيمة الخارجية
لقاء لحكماء وعقلاء مديرية الرجم بالمحويت
اجتماع صحي يناقش ترتيبات تنفيذ الحملة الوطنية للتحصين بالبيضاء
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن أربع غارات على الحديدة
[18/أكتوبر/2017]
حقوق الإنسان: جريمة استهداف ثلاجة التبريد بصعدة من الجرائم الأشد خطرا
[18/أكتوبر/2017]
استشهاد وإصابة 18 مواطناً في صعدة والجوف بغارات طيران العدوان
[18/أكتوبر/2017]
استشهاد ستة مواطنين وإصابة طفل بغارة لطيران العدوان في مديرية برط العنان بالجوف
[17/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 12 غارة على محافظة حجة
[17/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by