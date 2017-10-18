إجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء يناقش الإختلالات في السوق المحلية [18/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:

ناقش إجتماع بصنعاء اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية الدكتور حسين مقبولي، الإختلالات في السوق المحلية وآلية تحقيق الإستقرار التمويني، وكذا إشكالية أسعار صرف العملات الأجنبية.



وفي الإجتماع الذي حضره تجار السلع الأساسية والمشتقات النفطية والصرافين وممثلي البنوك التجارية، أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية ضرورة اضطلاع القطاع الخاص بدوره في هذه المرحلة المهمة والحساسة التي يحاول فيها العدوان بكل وسائله عرقلة وصول المواد الأساسية والضرورية واستهداف كل مقومات الإقتصاد الوطني.



ولفت إلى ضرورة إستشعار الجميع للمسؤولية تجاه معاناة الموطنين واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين والمتلاعبين من التجار.



وأشاد الدكتور مقبولي بدور التجار ورجال الأعمال في الحفاظ على إستقرار السوق المحلية، وحرصهم على إفشال مخططات العدوان وتغليب المصلحة العامة للوطن.



فيما أكد التجار والصرافين استعدادهم وحرصهم على الإستمرار في توفير إحتياجات السوق المحلية من مختلف السلع الأساسية والضرورية والمشتقات النفطية والتصدي لإفشال أي مخططات لدول العدوان في إحداث أزمات إقتصادية في السوق المحلية.

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