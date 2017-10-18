مناقشة سير العمل بمؤسسة المياه والصرف الصحي بإب [18/أكتوبر/2017] إب - سبأ:

ناقش إجتماع للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بمحافظة إب اليوم برئاسة وكيل أول المحافظة عبد الحميد الشاهري، سير العمل بالمؤسسة خلال الفترة الماضية وخطة عملها للفترة المقبلة.



واستعرض الإجتماع بحضور مدير المؤسسة المحلية للمياه بالمحافظة المهندس عبد الرقيب الشرماني ومدير فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة غالب أحمد الحاج، الصعوبات التي تعاني منها المؤسسة وفروعها في المديريات.



وفي الإجتماع أشار الوكيل الشاهري إلى أهمية وضع خطة عمل مزمنة ومدروسة وآلية تنفيذها ومعالجة الأخطاء التي رافقت العمل في الفترة الماضية.



وشدد على أهمية الرفع بالمخالفات والإعتداءات على الحوض المائي وشبكة المياه والصرف الصحي وضبط المخالفين .. حاثا العاملين بالمؤسسة المحلية على رفع مستوى الأداء والإنجاز للمهام القادمة .



ولفت وكيل محافظة إب إلى ضرورة متابعة تحصيل الإيرادات وإلزام المتحصلين بالتوريد والرفع بالمخالفين وكذا متابعة تنفيذ المشاريع المتوقفة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشأنها .

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