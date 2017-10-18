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آخر تحديث: الأربعاء، 18 - أكتوبر - 2017 الساعة 06:53:34م
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لقاء لحكماء وعقلاء مديرية الرجم بالمحويت
[18/أكتوبر/2017] المحويت - سبأ:


عقد لقاء تشاوري لحكماء وعقلاء مديرية الرجم بمحافظة المحويت اليوم برئاسة وكيل أول المحافظة الدكتور عبدالله الحمزي .

كرس اللقاء لمناقشة الأوضاع بالمديرية والجوانب المتعلقة بتعزيز التلاحم والإصطفاف وتماسك الجبهة الداخلية.

وفي اللقاء استعرض الدكتور الحمزي ومدير عام مديرية الرجم محمد البصل دور حكماء وعقلاء المديرية في معالجة الصعوبات التي تواجه المديرية في مختلف الجوانب وفي المقدمة التعليم .

وأكد أهمية الإستمرار ي دعم جبهات العزة والشرف بالرجال والمال في مواجهة قوى العدوان .. لافتا إلى أهمية دور العقلاء في الحفاظ على وحدة الجبهة الداخلية والتعاون مع السلطة المحلية للقيام بدورها في خدمة المجتمع.

حضر اللقاء عدد من مشائخ وأعيان ووجهاء المديرية ومدراء المكاتب التنفيذية.

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