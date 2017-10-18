عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصرع واصابة 29 شخصا في انفجار جنوب غرب افغانستان اسلام اباد – سبأ:



اعلنت السلطات الباكستانية اليوم الاربعاء عن مصرع ما لا يقل عن سبعة اشخاص واصابة 22 آخرين بجروح جراء انفجار وقع في مدينة (كويتا) في اقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.



ووفقا للتحقيقات الاولية التي اجرتها الشرطة انفجرت قنبلة على جانب الطريق عندما اجتازت مركبة تابعة للشرطة تقل 35 شرطيا منطقة (سارياب مل) على طريق (كويتا - سيبي).



واشارت الى انه تم استخدام حوالي 50 كيلوغراما من المتفجرات في الانفجار.. موضحة ان المركبة كانت تقل مجندين من الشرطة قتل خمسة منهم فضلا عن اثنين من المارة.



واكد المتحدث باسم المستشفى المدني في (كويتا) واسيم بيغ ان سبعة اشخاص و22 جريحا نقلوا الى المستشفى وتم فرض حالة طوارئ.



يذكر ان اقليم بلوشستان يواجه التمرد منذ اكثر من عشر سنوات اذ استهدف مسلحون قوات الامن عدة مرات في الماضي فيما استشهد حوالي 15 شخصا من بينهم ثمانية جنود في وقت سابق من اغسطس الماضي عندما استهدف انتحاري شاحنة عسكرية بالقرب من محطة حافلات بيشين في مدينة (كويتا).

سبأ [18/أكتوبر/2017]سبأ