محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة سير العمل بوزارة التعليم الفني ومؤسساتها





ناقش إجتماع اليوم بصنعاء برئاسة وزير التعليم الفني والتدريب المهني محسن النقيب، المواضيع المتعلقة بسير العمل بالوزارة ومؤسساتها.



وتطرق الإجتماع بحضور نائب وزير التعليم الفني الدكتور خالد الحوالي، إلى الجوانب المتعلقة بنظام التعليم المسائي بالمعاهد المهنية والتقنية ومشروع اللائحة المنظمة له.



ووجه الإجتماع بتشكيل لجنة من قطاعات المعايير والجودة والمناهج وسوق العمل والشئون القانونية لدراسة اللائحة وتقييمها ورفعها بصورة نهائية للجنة المختصة لمناقشتها وإقرارها.



كما ناقش الإجتماع الذي ضم وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين ومدراء العموم، مشروع إحتياجات المعاهد المهنية والتقنية وكليات المجتمع من المواد الخام والقرطاسية والمحروقات اللازمة لإستمرار العملية التعليمية.



وكلف الإجتماع المعنيين بإعداد قائمة بالاحتياجات الخاصة لتسيير أداء المعاهد والكليات، والاستفادة من دعم المنظمات في هذا الجانب.



واستعرض الإجتماع تقرير حول مستوى ومؤشرات التنسيق بكليات المجتمع والمعاهد المهنية والتقنية للعام الدراسي 2017- 2018 .. ووجه بإعداد خطة إعلامية وتوعوية من القطاعات المعنية بالوزارة لدعم إنجاح عملية التنسيق ودور عمداء الكليات والمعاهد في هذا الجانب.



وتناول الإجتماع آلية المنح والمقاعد للدورات القصيرة في المعاهد الخاصة .. ووجه بعقد لقاء تشاوري يضم معنيين من الوزارة وقيادات المعاهد الخاصة يتم خلاله تحديد عدد المقاعد المخصصة للوزارة وقطاعاتها المختلفة.



كما وجه الإجتماع بتحرير مذكرة لوزارة التعليم العالي تتضمن منع فتح دبلومات التعليم النظامي داخل الجامعات الحكومية والخاصة، كون ذلك من إختصاص وزارة التعليم الفني.



وفي الإجتماع أكد وزير التعليم الفني ضرورة توحيد الجهود والعمل بروح المسئولية بما من شأنه الرفع من وتيرة العمل وتطوير واقع التعليم الفني.



بدوره أشار نائب وزير التعليم الفني إلى أن البرامج والأنشطة مرتبطة بسير العملية التعليمية .. ووجه بسرعة إعداد الجداول الدراسية وكذا تنفيذ نزول ميداني إلى المعاهد والكليات لتفقد سير العملية التعليمية.

سبأ [18/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:سبأ