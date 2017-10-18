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آخر تحديث: الأربعاء، 18 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:30:24م
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الرئيس الصيني يؤكد ان اقتصاد بلاده سينفتح أكثر أمام العالم
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الرئيس الصيني يؤكد ان اقتصاد بلاده سينفتح أكثر أمام العالم
[18/أكتوبر/2017] بكين-سبأ:


أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ أن الحزب الشيوعي الصيني سيواصل العمل لبناء الصين لتصبح دولة اشتراكية حديثة وقوية... مشددا إلى أن بلاده لن تسعى وراء الهيمنة.

ونقلت وكالة (شينخوا) الصينية عن شي قوله في كلمة له اليوم خلال افتتاح المؤتمر العام التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني في بكين إن “الصين لن تسعى وراء الهيمنة ولن تقوم بالتوسع الخارجي ابدا مهما بلغ مستواها في التنمية كما انها لن تسعى وراء التنمية الذاتية على حساب مصالح الدول الأخرى” مبينا أن تنمية الصين لا تشكل تهديدا لأي دولة أخرى.

وأشار الرئيس شي إلى أن تغييرات تاريخية حدثت لقضية الحزب الشيوعي الصيني والدولة خلال السنوات الخمس الماضية... مشددا على أن الحزب سيبذل كل الجهود لتحويل الجيش الشعبي الصيني إلى جيش من الدرجة الأولى في العالم على نحو شامل بحلول أواسط القرن الحالي.

كما دعا إلى مواصلة العمل لتحقيق الرفاهية في المجتمع على نحو شامل وإحراز انتصارات عظيمة للاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد موضحا أن الغاية الأصلية للشيوعيين الصينيين ورسالتهم هي السعي من أجل سعادة الشعب ونهضة الأمة الصينية.

من جهتها نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شي قوله في افتتاح المؤتمر إن اقتصاد بلاده سينفتح أكثر أمام العالم واعدا بمعاملة الشركات الأجنبية العاملة في الصين بالإنصاف.. مضيفا إن “الانفتاح يجلب لنا التطور والانغلاق يعيدنا إلى الخلف”.

ولفت الرئيس الصيني إلى أن السلطات الصينية ستحمي الحقوق والمصالح المشروعة للمستثمرين الأجانب في البلاد ...مبينا ان الشركات الأجنبية المسجلة في الصين ستعامل على قدم المساواة وبإنصاف متعهدا في الوقت ذاته بتطوير نموذج تجاري وصناعي جديد في الصين.

ويشارك في أعمال المؤتمر العام الـ19للحزب الشيوعي الصيني 2300 مندوب من مختلف أنحاء البلاد.

سبأ
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