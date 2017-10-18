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بدء برنامج تدريبي لفرق التوعية الصحية ومعالجة مصادر المياه بصنعاء
[18/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:


بدأ اليوم بصنعاء برنامج تدريبي لفرق التوعية الصحية ومعالجة مصادر المياه تنظمه جمعية العون المباشر ـ مكتب اليمن بالتنسيق مع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف في إطار مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة الكوليرا بمحافظة صنعاء .

يهدف البرنامج على مدى أربعة أيام إلى تعريف 106 مشاركين ومشاركات بوباء الكوليرا و الكلورة ، ونوع الكلور الذي سيستخدم في معالجة المياه أثناء العمل الميداني ، وتزويدهم برسائل التوعية الصحية التي يجب أن تصل للمستهدفين في مديريتي جحانة وسنحان .

كما يهدف إلى إكساب المشاركين مهارات الاتصال مع المستهدفين بالتوعية الصحية وكذا طرق كلورة مصادر مياه الشرب وأدوات تخزينها باستخدام مادة الكلور .

وأشارت مدير مكتب جمعية العون المباشر في اليمن معالي العسعوسي إلى أهمية تأهيل وتعزيز قدرات الفرق التطوعية التي ستتولى تنفيذ أنشطة مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة الكوليرا في مديريتي جحانة ، سنحان وبني بهلول .

وأوضحت أن نشر الوعي الصحي والقضاء على الظروف المثالية لنمو وازدهار البكتيريا المسببة للكوليرا من أهم أساليب مكافحة هذا الوباء ،معربة عن أملها في أن تسهم الأنشطة التي سيتم تنفيذها في انحسار تفشي وباء الكوليرا بالمديريتين المستهدفتين .

وأكدت العسعوسي مواصلة العون المباشر تنفيذ المشاريع المستدامة في مجال المياه لتوفير مصادر نظيفة وآمنة لمياه الشرب التي تعد السبب الرئيس في انتشار الكوليرا .

كما أعربت عن ثقتها في قدرات فرق التوعية الصحية ومعالجة مصادر المياه في إيصال الرسائل إلى الناس ومساعدتهم على اتخاذ التدابير الواجب اتباعها للوقاية من المرض والحد من انتشاره .

فيما ذكر منسق مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة الكوليرا بمكتب العون المباشر أيمن الشهاري أن المتدربين سيتلقون عدداً من المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية حول وباء الكوليرا و أعراضه ، مناطق انتشاره وطرق الوقاية منه ، و الكلورة وكيفية معالجة المياه باستخدام الكلور بالإضافة إلى تعريف الاتصال وعناصره و المهارات الاتصالية الواجب توفرها لدى المثقف الصحي و الرسائل الصحية الأساسية الواجب توصيلها للأسر في المديريتين المستهدفتين .

الجدير بالذكر أن جمعية العون المباشر تعمل في الجوانب الإنسانية في قارة أفريقيا منذ 36 عاماً ولديها 31 فرعاً ، وتعتبر اليمن أول دولة في الجزيرة العربية تعمل فيها ، وتسعى إلى التركيز على عدة جوانب أهمها : الصحة ، المياه ، محاربة الفقر ، تطوير الكفاءات البشرية ، وخلق روح التعاون والإبداع .

ومكتب العون باليمن عضو في الكُتل الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وهي : كتلة تأمين الغذاء وسُبل العيش ــ برنامج الغذاء العالمي ، كتلة المياه والصرف الصحي ــ منظمة اليونيسف ،كتلة التغذية ــ منظمة اليونيسف ، كتلة الصحة ــ منظمة الصحة العالمية ، الكتلة اللوجستية ــ برنامج الغذاء العالمي (خدمة الطيران الإنساني ) .

سبأ
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