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آخر تحديث: الأربعاء، 18 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:30:24م
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  اقتصاد
معدل البطالة في بريطانيا يتراجع الى ادنى مستوى له منذ عام 1975
[18/أكتوبر/2017]
لندن – سبأ:

تراجع معدل البطالة في بريطانيا بين يونيو واغسطس الماضيين الى نسبة 3ر4 في المائة مسجلا بذلك ادنى نسبة منذ عام 1975.

وذكر مكتب الاحصاء الوطني في تقرير اليوم الاربعاء ان حجم البطالة تراجع في الفترة بين يونيو واغسطس الماضيين باكثر من 52 ألف شخص لينخفض الاجمالي الى 4ر1 مليون عاطل عن العمل وهو ادنى مستوى يسجل منذ عام 2005.

واكد ان معدل التوظيف ارتفع الى اعلى مستوى يسجل منذ بداية تقييد بيانات العمل في عام 1971 ليصل الى نسبة 1ر75 في المائة وهو ما يمثل نحو 25ر32 مليون موظف في القطاعين العام والخاص ممن تتراوح أعمارهم بين 16 و64 عاما.

واوضح التقرير ان الاقتصاد المحلي نجح في توفير 317 الف وظيفة جديدة بين اغسطس عام 2016 واغسطس الماضي.. مشيرة الى ان عدد طالبي الاعانات الاجتماعية ارتفع بين يونيو واغسطس الماضيين بنحو 1700 شخص ليصل الى 804 الف شخص.

واكد استقرار نمو متوسط الرواتب الأسبوعية خلال الفترة ذاتها عند نسبة 1ر2 في المائة في حين ارتفع معدل التضخم في سبتمبر الماضي الى نسبة ثلاثة في المائة ما يعني حسب المحللين الاقتصاديين ارتفاع النفقات وتراجع قيمة المداخيل بالنسبة للاسر البريطانية.

سبأ
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