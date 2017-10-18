رئيس الوزراء يدشن الإستراتيجية الثانية لجامعة العلوم والتكنولوجيا أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، ضرورة تحييد التعليم برمته عن أي شكل من أشكال التسييس أو الحزبية .. موضحا أن أداء المؤسسات التعليمية والثقافية ينبغي أن تظل معبرة عن 27 مليون يمني. جلسة نقاش عامة في مجلس الامن حول فلسطين اليوم يعقد مجلس الامن الدولي، اليوم الاربعاء، جلسة نقاش فصلية مفتوحة تحت عنوان "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين". مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 85ر0 بالمائة أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (29ر5095) نقطة منخفضًا بـ (61ر43) نقطة وبنسبة (85ر0) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (90ر5138) نقطة. نادال خارج دورة بازل أعلن النجم الإسباني رافائيل نادال في حسابه على موقع فيسبوك انسحابه رسميًا من دورة بازل السويسرية الدولية في التنس المقررة من 21 إلى 29 أكتوبر الحالي لإصابة في ركبته.