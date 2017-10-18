[18/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ:
كرم دار الرفقاء لرعاية الأيتام في المركز الثقافي بصنعاء اليوم الطلاب المتميزين في الأنشطة العلمية المختلفة.
وثمن رئيس لجنة الشؤون الإجتماعية بمحلي أمانة العاصمة حمود النقيب جهود دار الرفقاء في خدمة الأيتام ..مؤكدا الحرص على دعم الدار لبناء مستقبل مشرق لشريحة الايتام.
بدوره أشار أمين عام مؤسسة الرفقاء الدكتور فاضل القعود إلى أن تكريم المؤسسة للطلاب الأيتام يأتي في إطار إستمرار جهودها لرعاية الأيتام وتأهيلهم علميا .
ولفت إلى أن المؤسسة ستعمل إلى جانب فتح مدرسة خاصة بالأيتام للتعليم الأساسي والثانوي على تدريبهم في مجالات حرفية ومهنية لتحسين أوضاعهم المعيشية.
وأوضح القعود أن المؤسسة ستنظم حفل سنوي للطلاب الأيتام لتشجيعهم على التعليم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وفق مواهبهم وميولهم التدريبية والمهنية.
تخلل الحفل فقرات فنية وعروض مسرحية.
سبأ