اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تراجع أسعار الذهب في ظل صعود الدولار لندن ـ سبأ:



تراجع أسعار الذهب اليوم الأربعاء في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار في ظل تكهنات بأن الرئيس القادم للبنك المركزي الأمريكي قد يكون من بين المؤيدين لتشديد السياسة النقدية.



وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1ر0 في المائة إلى 16ر1283 دولار للأوقية .



وبلغ الذهب أدنى مستوى في أسبوع عند 31ر1281 دولار للأوقية امس الثلاثاء.



وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 1ر0 في المائة إلى 1285 دولارا للأوقية .



وارتفع الدولار في الوقت الذي يدرس فيه المستثمرون احتمال اختيار رئيس لمجلس الاحتياطي الاتحادي يميل على الأرجح إلى تشديد السياسة النقدية.



ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الثالثة خلال العام الحالي في ديسمبر .



والذهب شديد التأثر بزيادة أسعار الفائدة الأمريكية لأنها تزيد تكلفة الفرصة البديلة الضائعة على حائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا في حين تدعم العملة الأمريكية.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 2ر0 في المائة إلى 96ر16 دولار للأوقية بعد أن لامست أدنى مستوى في أسبوع خلال الجلسة السابقة.



ونزل البلاتين 7ر0 في المائة إلى 99ر923 دولار للأوقية ، في حين ارتفع البلاديوم 3ر0 في المائة إلى 47ر981 دولار للأوقية.

سبأ [18/أكتوبر/2017]سبأ