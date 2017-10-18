الدولار يرتفع للجلسة الخامسة على التوالي [18/أكتوبر/2017] لندن ـ سبأ:

ارتفع الدولار للجلسة الخامسة على التوالي اليوم الأربعاء في الوقت الذي صعدت فيه عوائد سندات الخزانة الأمريكية لتضغط على المستثمرين الذين راهنوا على انخفاض العملة الأمريكية بصفة عامة في الأسابيع الأخيرة.



وكان الدولار ارتفع لأعلى مستوى في أسبوع في الجلسة السابقة بدعم أيضا من بعض الأنباء الإيجابية له هذا الأسبوع والتي تمثلت في احتمال تعيين رئيس جديد لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من بين مؤيدي تشديد السياسة النقدية وفي التقدم البطيء لإصلاحات ضريبية أمريكية.



وزاد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.2 في المائة إلى 93.70 ليواصل ارتفاعه من أدنى مستوى في أسبوعين ونصف الأسبوع الذي سجله يوم الجمعة عند 92.749. وارتفع الدولار خمس جلسات متتالية حتى اليوم.



وفي ظل توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام في ديسمبر، تتطلع الأسواق إلى من سيحل محل جانيت يلين في منصب رئيس المجلس حين تنتهي فترة ولايتها في فبراير .



وقبعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية التي يبلغ أجلها عامين قرب أعلى مستوى في تسع سنوات عند 1.56 في المئة مما تسبب في الضغط على المراهنات على انخفاض الدولار الذي يظل قرب مستويات قياسية مرتفعة.



وأدت المكاسب التي حققها الدولار إلى تفاقم خسائر اليورو الذي انخفض دون مستوى 1.1750 دولار.

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