تفقد جاهزية وحدات قوات الأمن المركزي في حجة [18/أكتوبر/2017] حجة - سبأ:

اطلع وكيل أول وزارة الداخلية اللواء علي محمد اللساني ومعه قائد قوات الأمن المركزي اللواء الركن عبد الرزاق المروني اليوم على سير الأداء ومستوى جاهزية وحدات قوات الأمن الخاصة والأمن المركزي والتشكيلات الأمنية بحجة.



وأشاد قائد قوات الأمن المركزي بما لمسه من إنضباط وجهوزية وروح معنوية لدى منتسبي قوات الأمن المركزي رغم ما يتعرض له الوطن من عدوان إستهدف مقدرات الوطن وفي المقدمة المؤسستين العسكرية والأمنية.



وثمن جهود ضباط وصف وجنود وحدات الأمن المركزي وحسهم الوطني والتفاني في أدائهم وانضباطهم خلال الفترة الماضية وما حققوه من إنجازات في ضبط وإحباط عدد من الأعمال الإرهابية التي تستهدف زعزعة الأمن والإخلال بالسكينة العامة بالمحافظة.



فيما أعرب قائد فرع الأمن المركزي بحجة العقيد ركن وليد الفقيه عن إعتزاز منتسبي قوات الأمن المركزي بهذه الزيارة التي تجسد إهتمام القيادة بأوضاعهم وإحتياجاتهم .. مؤكداً أن الزيارة تمثل حافزاً لمنتسبي القوات الخاصة وسيكون لها دور في تعزيز الروح المعنوية والإرتقاء بمستوى الأداء الأمني خلال الفترة القادمة.



وأشار الفقيه إلى أن قوات الأمن المركزي سيظلون الصخرة التي تتحطم عليها كل المؤامرات التي تستهدف الوطن وتحاول المساس بعزته وكرامته.



بدورهم أكد منتسبو قوات الأمن المركزي بحجة استعدادهم التصدي لكل من يحاول العبث بالأمن والاستقرار ومواجهة العدوان وإفشال مخططاته التي تستهدف أمن الوطن واستقراره.



رافقه خلال الزيارة نائب مدير أمن المحافظة العقيد زيد اليوسفي وقائد فرع النجدة العقيد عادل الخٌبجي وعدد من مسئولي الوحدات الأمنية والعسكرية.

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