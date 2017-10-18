الكوارث الطبيعية بالصين تودي بحياة 799 شخصا بالأشهر التسعة الأولى من عام 2017 [18/أكتوبر/2017] بكين - سبأ:

أودت الكوارث الطبيعية في الصين بحياة نحو 800 شخصا خلال الاشهر التسعة الاولي من العام الجاري 2017.



وقالت وزارة الشؤون المدنية واللجنة الوطنية للحد من الكوارث الصينية في بيان اليوم الأربعاء أن الكوارث الطبيعية أودت بحياة 799 شخصا كما أدت إلى فقدان 90 شخصا في البلاد خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام.



وبحسب البيان الذي نقلته وكالة الانباء الصينية (شينخوا) فأن الأمطار الغزيرة التي أدت إلى حدوث فيضانات وكوارث جيولوجية أخرى أدت إلى وفاة 608 شخصا.



وذكر البيان ان الكوارث الطبيعية أحدثت خسائر اقتصادية مباشرة بقيمة 315 مليار يوان (حوالي 47.7 مليار دولار أمريكي) وأدت إلى إعادة توطين 4.7 مليون شخص ودمر ما يربو على 139 ألف منزل وتضرر 1.5 مليون منزل آخر بدرجات مختلفة..وأثرت الكوارث على حوالي 18.2 مليون هكتار من الأراضي الزراعية، وأتلفت ما يربو على مليونى هكتار.

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