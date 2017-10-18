الروسية كاساتكينا تعبر إلى ثاني أدوار كأس الكرملين للتنس [18/أكتوبر/2017] موسكو - سبأ:

تأهلت الروسية داريا كاساتكينا، إلى ثاني أدوار بطولة كأس الكرملين للتنس، المقامة في موسكو، بعد تغلبها اليوم على مواطنتها أنستاسيا بافليوتشينكوفا، بمجموعتين نظيفتين.



وحسمت النجمة الروسية الصاعدة (20 عاما)، المجموعة الأولى لمصلحتها بصعوبة، بنتيجة (7-6)، بعد اللجوء إلى شوط كسر التعادل، قبل أن تفوز بالمجموعة الثانية دون عناء، بستة أشواط لواحد، في المباراة التي استغرقت ساعة و33 دقيقة.



وضربت كاساتكينا موعدا في الدور المقبل مع التشيكية كاترينا سينياكوفا، التي تأهلت على حساب الأوكرانية دونا فيكيتش (6-2 و6-0).

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