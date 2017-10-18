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آخر تحديث: الأربعاء، 18 - أكتوبر - 2017 الساعة 05:30:24م
رئيس الوزراء يدشن الإستراتيجية الثانية لجامعة العلوم والتكنولوجيا
أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، ضرورة تحييد التعليم برمته عن أي شكل من أشكال التسييس أو الحزبية .. موضحا أن أداء المؤسسات التعليمية والثقافية ينبغي أن تظل معبرة عن 27 مليون يمني.
جلسة نقاش عامة في مجلس الامن حول فلسطين اليوم
يعقد مجلس الامن الدولي، اليوم الاربعاء، جلسة نقاش فصلية مفتوحة تحت عنوان "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين".
مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 85ر0 بالمائة
أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (29ر5095) نقطة منخفضًا بـ (61ر43) نقطة وبنسبة (85ر0) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (90ر5138) نقطة.
نادال خارج دورة بازل
أعلن النجم الإسباني رافائيل نادال في حسابه على موقع فيسبوك انسحابه رسميًا من دورة بازل السويسرية الدولية في التنس المقررة من 21 إلى 29 أكتوبر الحالي لإصابة في ركبته.
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  عربي ودولي
الروسية كاساتكينا تعبر إلى ثاني أدوار كأس الكرملين للتنس
[18/أكتوبر/2017] موسكو - سبأ:
تأهلت الروسية داريا كاساتكينا، إلى ثاني أدوار بطولة كأس الكرملين للتنس، المقامة في موسكو، بعد تغلبها اليوم على مواطنتها أنستاسيا بافليوتشينكوفا، بمجموعتين نظيفتين.

وحسمت النجمة الروسية الصاعدة (20 عاما)، المجموعة الأولى لمصلحتها بصعوبة، بنتيجة (7-6)، بعد اللجوء إلى شوط كسر التعادل، قبل أن تفوز بالمجموعة الثانية دون عناء، بستة أشواط لواحد، في المباراة التي استغرقت ساعة و33 دقيقة.

وضربت كاساتكينا موعدا في الدور المقبل مع التشيكية كاترينا سينياكوفا، التي تأهلت على حساب الأوكرانية دونا فيكيتش (6-2 و6-0).
سبأ
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