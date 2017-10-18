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اختتام الورشة التدريبية حول تقنية الدقيق المركب لصناعة الخبز
[18/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ :

نفذ المشاركون في الورشة التدريبية حول تقنية الدقيق المركب لصناعة الخبز اليوم في عدد من الأفران الحكومية بصنعاء تطبيقات عملية لهذه التقنية بهدف رفع القيمة الغذائية للرغيف.

هدفت الورشة التي نظمتها الإدارة العامة للإرشاد والتدريب الزراعي في يومين إلى إكساب العاملين في المخابز الحكومية والأهلية بأمانة العاصمة معارف للاستفادة من محصول الذرة الرفيعة و الحبوب الأخرى في تعزيز الأمن الغذائي، وكذا إطلاعهم على تجارب بعض البلدان في تقنية الدقيق المركب، ودليل صناعة الخبز من هذه التقنية.

وفي ختام الورشة أكد مدير عام الإرشاد والإعلام الزراعي بوزارة الزراعة والري ماجد المتوكل ضرورة الاستفادة القصوى من المجهود العلمي والإرشادي المحلي في مجال إنتاج ونشر وإدخال تقنيات الدقيق المركب في صناعة الخبز والمعجنات محلياُ لأهميتها الاقتصادية والغذائية والصحية .

وأشار إلى أهمية تعزيز المعرفة والوعي المجتمعي بالقيمة الغذائية والاقتصادية لاستخدام وإنتاج خبز ومعجنات الدقيق المركب الذي يتضمن الحبوب المنتجة محلياً ، وإحياء الموروث الشعبي الخاص بصناعه الخبز والمعجنات اليمنية الأصيلة الأخرى المعتمدة كلياً أو جزئياً في مكوناتها على الحبوب المحلية ( الذرة الرفيعة ، الذرة الشامية ، الدخن ، الشعير ، القمح البلدي) .

وأوضح المتوكل أن هذه التقنية ستساهم في تقليص استيراد القمح المكلف اقتصاديا على الدولة والمجتمع بنسبة 30 بالمائة ، مبيناً أهمية إيصال الرسائل الإعلامية والإرشادية إلى المجتمع ومتخذي القرار متضمنة قاعدة معلوماتية علمية تجعل صناعة الخبز من الدقيق المركب قضية تنموية كخطوة في الطريق الصحيح نحو الاعتماد على الذات في التقليص التدريجي لحجم الفجوة الغذائية.

سبأ
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