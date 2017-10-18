محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل عمليات عسكرية على مواقع العدو ومرتزقته وتحطم طائرة إماراتية صنعاء - سبأ:

نفذ الجيش واللجان الشعبية عمليات عسكرية خلال الساعات الماضية استهدفت مواقع وتجمعات العدو السعودي ومرتزقته أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوفهم ، فيما اعترفت الإمارات بتحطم طائرة تابعة لها ومقتل طاقمها.





وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) اعتراف الإمارات بتحطم طائرة تابعة لها مشاركة في العدوان على اليمن ومقتل طيارين اثنين هما : علي المسماري، بدر المراشدة.



كما اعترف إعلام العدوان السعودي بمصرع وإصابة أربعة من جنوده في مواجهات مع الجيش واللجان الشعبية في جبهات ما وراء الحدود حيث قتل كل من حسين احمد الضعيف الشمري، فهد فرحان ابن صميد الميهوبي،علي بن يحيى علي الجذمي وإصابة الجندي خالد نامي السحيمي.



وأوضح المصدر أن أبطال الجيش واللجان الشعبية كسروا زحفا مكثفا للجيش السعودي و المرتزقة على الشبكة في نجران متزامنا مع غارات وتحليق مكثف للطيران الحربي والأباتشي وأسفر عن سقوط قتلى و جرحى في صفوفهم ،وتم استهداف تجمعات للجنود السعوديين خلف مثلث العشة بصلية صواريخ كاتيوشا.



كما نفذ الجيش و اللجان عملية اغارة على موقع التبة البيضاء وسلاطح ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة بالتزامن مع قصف صاروخي ومدفعي على تجمعاتهم في سلاطح وذورعين والتبة البيضاء ،وتم قنص مرتزق بنيران الجيش واللجان الشعبية في رقابة الحشبا.



وأفاد المصدر أن مدفعية الجيش واللجان استهدفت بجيزان تجمعات للجنود السعوديين وآلياتهم في السوادنة وموقع القمبور والرمضة والطوال، كما استهدف قصف مدفعي مرابض مدفعية الجيش السعودي في جبل قيس، وقصفت قذائف المدفعية تجمعات مرتزقة الجيش السعودي خلف جبل سبحطل وقلل الشيباني في عسير.



وأشار المصدر إلى أنه تم تدمير مدرعة محملة بالمرتزقة بصاروخ موجه غرب منطقة الهاملي بمديرية موزع في محافظة تعز وسقوط طاقمها بين قتيل وجريح ، وقصفت المدفعية تجمعات المرتزقة شرق جبل نابضه بالمديرية محققة اصابات مباشرة.



كما استهدفت صلية من صواريخ الكاتيوشا تجمعات المرتزقة في ذباب ، ونفذ الجيش واللجان عملية اغارة على مواقع المرتزقة في الاربعين أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوفهم.



وحسب المصدر لقي عدد من المرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون في عملية هجومية للجيش واللجان على موقع لهم في جبهة المخدرة بصرواح في محافظة مأرب ،كما قتل أربعة مرتزقة بنيران الجيش واللجان الشعبية في مناطق متفرقة بمديرية صرواح.



في نهم استهدفت القوة المدفعية والصاروخية تجمعات للمرتزقة وآلياتهم في حريب نهم محققة اصابات مباشرة، وتم تدمير مدرعة بي إم بي بصاروخ موجه ومصرع وجرح طاقمها في أطراف المنطقة نفسها .



وذكر المصدر سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة في كمين نوعي نفذته وحدة الهندسة التابعة للجيش واللجان في البيضاء، وقنص مرتزق في نقطة يفعان بذي ناعم بالمحافظة، فيما لقي مرتزقان اثنان مصرعهما بنيران الجيش واللجان بتبة القناصين في الجوف.



ووفقا للمصدر قتل وجرح عدد من المرتزقة في قصف مدفعي استهدف تجمعاتهم في جبهة الساق بمديرية عسيلان في شبوة، كما استهدفت المدفعية تجمعات آخرى شمال صحراء ميدي.

سبأ [18/أكتوبر/2017]سبأ