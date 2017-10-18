حقوق الإنسان: جريمة استهداف ثلاجة التبريد بصعدة من الجرائم الأشد خطرا أكدت وزارة حقوق الإنسان أن جريمة استهداف طيران العدوان السعودي الأمريكي لثلاجة تبريد الرمان بمنطقة الجعملة في مديرية مجز محافظة صعدة وأدت إلى استشهاد وإصابة 11 مواطناً بينهم أطفال تعد من الجرائم الأشد خطراً . جلسة نقاش عامة في مجلس الامن حول فلسطين اليوم يعقد مجلس الامن الدولي، اليوم الاربعاء، جلسة نقاش فصلية مفتوحة تحت عنوان "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين". مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 85ر0 بالمائة أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (29ر5095) نقطة منخفضًا بـ (61ر43) نقطة وبنسبة (85ر0) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (90ر5138) نقطة. نادال خارج دورة بازل أعلن النجم الإسباني رافائيل نادال في حسابه على موقع فيسبوك انسحابه رسميًا من دورة بازل السويسرية الدولية في التنس المقررة من 21 إلى 29 أكتوبر الحالي لإصابة في ركبته.