[18/أكتوبر/2017]
واشنطن – سبأ :
قالت مرشحة الرئاسة الأميركية السابقة هيلاري كلينتون في منتدى بالعاصمة الكورية الجنوبية سول، اليوم الأربعاء، إن التهديدات "المتعجرفة" ببدء حرب في شبه الجزيرة الكورية أمر "خطير وفاقد للبصيرة" وقالت كلينتون"لا حاجة لنا لأخذ مواقف عدائية وعدوانية (فيما يتعلق بكوريا الشمالية)".
وأكدت على الحاجة لبذل المزيد من الضغوط على كوريا الشمالية وتكثيف الجهود الدبلوماسية لإقناع بيونجيانج بالجلوس إلى طاولة المحادثات.
وتصاعدت حدة التوتر في أعقاب سلسلة التجارب الصاروخية والنووية التي أجرتها كوريا الشمالية وتبادل العبارات اللاذعة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.
واضافت ان "الدخول في معارك مع كيم جونج أون يرسم ابتسامة على وجهه"، وان حلفاء واشنطن باتوا يعبرون بشكل متزايد عن قلقهم إزاء مصداقية الولايات المتحدة في هذا الامر.
سبأ