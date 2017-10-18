عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينيا من طولكرم وجنين طولكرم – سبأ :



شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات في صفوف المواطنين الفلسطينيين من مختلف مناطق طولكرم وجنين، أسفرت عن اعتقال 12 منهم.



وأفاد شهود عيان بأن قوة عسكرية اسرائيلية كبيرة اعتقلت عبد الناصر طوير من مخيم طولكرم، وحسن رايق أبو ساري، من مخيم نور شمس، ويوسف الباشا، ومأمون الصباريني، من ضاحية ذنابة شرق طولكرم، وعبد المجيد جودة من المدينة.



وفي محافظة جنين اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، فجر اليوم سبعة مواطنين فلسطينيين من بلدتي جبع، وقباطية والزبابدة، جنوب جنين.



وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: لطفي طاهر ملايشة (28 عاما)، وخطاب محمد غنام ( 20 عاما)، ومعين ناصر علاونة ( 20 عاما)، ومراد سعيد فشافشة ( 29 عاما)، وأحمد سليم سلاطة ( 60 عاما)، وبلال أحمد أبو الرب (26 عاما)، عقب دهم منازلهم في بلدتي جبع، وقباطية، كما تم اعتقال الشاب مهدي شرقاوي من بلدة الزبابدة جنوب جنين.

سبأ [18/أكتوبر/2017]سبأ