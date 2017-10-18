اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 85ر0 بالمائة مسقط – سبأ :



أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (29ر5095) نقطة منخفضًا بـ (61ر43) نقطة وبنسبة (85ر0) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (90ر5138) نقطة.



وقد بلغت قيمة التداول (3) ملايين و(908) آلاف و(993) ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة (3ر78) بالمائة مقارنة مع



آخر جلسة تداول والتي بلغت قيمتها مليونين و(192) ألفًا و(300) ريالًا عمانيًا.



وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة (238ر0) بالمائة



عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من (84ر17) مليار ريال عماني.



وبلغت قيمة شراء غير العمانيين في السوق (682) ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته (46ر17) بالمائة فيما بلغت



قيمة بيع غير العمانيين مليونًا و(86) ألف ريال عماني أي ما نسبته (79ر27) بالمائة بينما انخفض صافي الاستثمار



غير العماني (404) آلاف ريال عماني وبنسبة (34ر10) بالمائة.

سبأ [18/أكتوبر/2017]سبأ