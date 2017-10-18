رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل نادال خارج دورة بازل مدريد - سبأ :



أعلن النجم الإسباني رافائيل نادال في حسابه على موقع فيسبوك انسحابه رسميًا من دورة بازل السويسرية الدولية في التنس المقررة من 21 إلى 29 أكتوبر الحالي لإصابة في ركبته.



وقال نادال "بعد استشارة طبيبي في إسبانيا بعد عودتي من شنغهاي، أنا حزين لكي أعلن لكم أنني لن أشارك في دورة بازل".



وأضاف " ثمة مشكلة كنت أعاني منها في دورة شنغهاي، واستنادًا إلى نصيحة طبيبي، سأتخذ قسطًا من الراحة".



وتعتبر دورة بازل من آخر الدورات للعام الحالي الذي يحاول نادال إنهاءه في صدارة التصنيف العالمي، علمًا بأنه نجح في ذلك سابقًا 3 مرات أعوام 2008 و2010 و2013.



وكان نادال خسر الأحد الماضي نهائي دورة شنغهاي، إحدى دورات الماسترز للألف نقطة، أمام السويسري روجر فيدرر الذي قلص عنه الفارق في صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين، لكن الأول لا يزال يتصدر بفارق حوالي ألفي نقطة.



وتتبقى 3 آلاف نقطة للصراع عليها، حيث سيشارك فيدرر وحده في دورة مسقط رأسه بازل /500 نقطة/، بالإضافة إلى دورتي باريس /ألف نقطة/ من 30 أكتوبر إلى 5 نوفمبر و /1500 نقطة/ في بطولة الماسترز في لندن من 12 إلى 19 نوفمبر.



يذكر أن هذه الإصابة أبعدت نادال عن الملاعب من يوليو عام 2012 إلى فبراير عام 2013 قبل أن تتكلل عودته بالنجاح.





سبأ [18/أكتوبر/2017]سبأ