محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل حقوق الإنسان: جريمة استهداف ثلاجة التبريد بصعدة من الجرائم الأشد خطرا صنعاء- سبأ:



أكدت وزارة حقوق الإنسان أن جريمة استهداف طيران العدوان السعودي الأمريكي لثلاجة تبريد الرمان بمنطقة الجعملة في مديرية مجز محافظة صعدة وأدت إلى استشهاد وإصابة 11 مواطناً بينهم أطفال تعد من الجرائم الأشد خطراً.



وأوضحت الوزارة في بيان تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخه منه أن هذا الفعل الإجرامي الجبان واللا أخلاقي وغيره من الأفعال والممارسات المروعة التي تقوم بها دول تحالف العدوان في حق الشعب اليمني وممتلكاته ومقدراته يدل على فقدانها كافة القيم والأعراف الدينية والإنسانية كما يؤكد أن دول تحالف العدوان لا تحترم قواعد وأحكام الشرائع السماوية والعهود والمواثيق الإنسانية والقانونية.



وأشار البيان إلى أن استمرار تلك الجرائم يثبت أن المجتمع الدولي وفي المقدمة الأمم المتحدة وهيئاتها متواطئةٌ وتتماهى مع ما تقوم به دول التحالف من مجازر وجرائم مختلفة دون أن تحرك ساكنا رغم المطالبات المتكررة والملحة لمجلس حقوق الإنسان وتقارير المفوض السامي والمنظمات الدولية بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في كافة الانتهاكات والجرائم.



وجدد بيان الوزارة دعوتها للأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسئوليتها القانونية والأخلاقية لوقف كافة أشكال العدوان والحصار الممنهج على اليمن وشعبه وكل مقدراته الحضارية والاقتصادية والثقافية.



وأكدت الوزارة ضرورة تنفيذ مطالبها المتكررة بإسراع المجتمع الدولي بتشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق في كل المجازر التي ارتكبتها دول العدوان وماتزال ترتكبها على مرأى ومسمع من العالم وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان أو للقانون الدولي الإنساني .

سبأ [18/أكتوبر/2017]سبأ