ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 18 - أكتوبر - 2017 الساعة 11:16:34ص
حقوق الإنسان: جريمة استهداف ثلاجة التبريد بصعدة من الجرائم الأشد خطرا
أكدت وزارة حقوق الإنسان أن جريمة استهداف طيران العدوان السعودي الأمريكي لثلاجة تبريد الرمان بمنطقة الجعملة في مديرية مجز محافظة صعدة وأدت إلى استشهاد وإصابة 11 مواطناً بينهم أطفال تعد من الجرائم الأشد خطراً .
جلسة نقاش عامة في مجلس الامن حول فلسطين اليوم
يعقد مجلس الامن الدولي، اليوم الاربعاء، جلسة نقاش فصلية مفتوحة تحت عنوان "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين".
مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 85ر0 بالمائة
أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (29ر5095) نقطة منخفضًا بـ (61ر43) نقطة وبنسبة (85ر0) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (90ر5138) نقطة.
نادال خارج دورة بازل
أعلن النجم الإسباني رافائيل نادال في حسابه على موقع فيسبوك انسحابه رسميًا من دورة بازل السويسرية الدولية في التنس المقررة من 21 إلى 29 أكتوبر الحالي لإصابة في ركبته.
آخر الأخبار:
كلينتون: التهديد بالحرب مع كوريا الشمالية أمر خطير وفاقد للبصيرة
قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينيا من طولكرم وجنين
استشهاد وإصابة 18 مواطناً في صعدة والجوف بغارات طيران العدوان
مواجهات جديدة في الأراضي المحتلة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
حقوق الإنسان: جريمة استهداف ثلاجة التبريد بصعدة من الجرائم الأشد خطرا
[18/أكتوبر/2017]
صنعاء- سبأ:

 أكدت وزارة حقوق الإنسان أن جريمة استهداف طيران العدوان السعودي الأمريكي لثلاجة تبريد الرمان بمنطقة الجعملة في مديرية مجز محافظة صعدة وأدت إلى استشهاد وإصابة 11 مواطناً بينهم أطفال تعد من الجرائم الأشد خطراً.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت وكالة الانباء اليمنية (سبأ) نسخه منه أن هذا الفعل الإجرامي الجبان واللا أخلاقي وغيره من الأفعال والممارسات المروعة التي تقوم بها دول تحالف العدوان في حق الشعب اليمني وممتلكاته ومقدراته يدل على فقدانها كافة القيم والأعراف الدينية والإنسانية كما يؤكد أن دول تحالف العدوان لا تحترم قواعد وأحكام الشرائع السماوية والعهود والمواثيق الإنسانية والقانونية.

وأشار البيان إلى أن استمرار تلك الجرائم يثبت أن المجتمع الدولي وفي المقدمة الأمم المتحدة وهيئاتها متواطئةٌ وتتماهى مع ما تقوم به دول التحالف من مجازر وجرائم مختلفة دون أن تحرك ساكنا رغم المطالبات المتكررة والملحة لمجلس حقوق الإنسان وتقارير المفوض السامي والمنظمات الدولية بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في كافة الانتهاكات والجرائم.

وجدد بيان الوزارة دعوتها للأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسئوليتها القانونية والأخلاقية لوقف كافة أشكال العدوان والحصار الممنهج على اليمن وشعبه وكل مقدراته الحضارية والاقتصادية والثقافية.

وأكدت الوزارة ضرورة تنفيذ مطالبها المتكررة بإسراع المجتمع الدولي بتشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق في كل المجازر التي ارتكبتها دول العدوان وماتزال ترتكبها على مرأى ومسمع من العالم وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان أو للقانون الدولي الإنساني .

سبأ
  المزيد من (محلي)
استشهاد وإصابة 18 مواطناً في صعدة والجوف بغارات طيران العدوان
دك تجمعات المرتزقة بمناطق متفرقة في مأرب
قصف مدفعي يستهدف تجمعات للمرتزقة في نجران
استهداف تجمعات للجيش السعودي ومرتزقته بجيزان ونجران وعسير
كسر زحف للجيش السعودي على موقع الشبكة بنجران
محافظ لحج: التطور النوعي للجيش واللجان الشعبية كفيل بكسر رهانات العدوان
استشهاد ستة مواطنين وإصابة طفل بغارة لطيران العدوان في مديرية برط العنان بالجوف
قنص 23 مرتزقا في جبهات مأرب والجوف ونهم
قصف مدفعي على تجمعات مرتزقة العدوان في ميدي
دك تجمعات المرتزقة بمنطقة الساق في شبوة
العدوان السعودي على اليمن
حقوق الإنسان: جريمة استهداف ثلاجة التبريد بصعدة من الجرائم الأشد خطرا
[18/أكتوبر/2017]
استشهاد وإصابة 18 مواطناً في صعدة والجوف بغارات طيران العدوان
[18/أكتوبر/2017]
استشهاد ستة مواطنين وإصابة طفل بغارة لطيران العدوان في مديرية برط العنان بالجوف
[17/أكتوبر/2017]
طيران العدوان يشن 12 غارة على محافظة حجة
[17/أكتوبر/2017]
المركز القانوني للحقوق يدين استهداف ثلاجة تبريد في الجعملة بصعدة
[17/أكتوبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by