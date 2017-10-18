محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استشهاد وإصابة 18 مواطناً في صعدة والجوف بغارات طيران العدوان صنعاء - سبأ:



استشهد وأصيب 18 مواطناً بينهم أطفال في محافظتي صعدة والجوف بغارات طيران العدوان السعودي الأمريكي خلال الساعات الماضية.



وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد رجل وامرأته وبناته الأربع وإصابة طفل جراء غارة لطيران العدوان استهدفت منزلهم في منطقة رحوب بمديرية برط العنان محافظة الجوف ، مشيراً إلى أن الطيران استهدف المسعفين أثناء محاولتهم انتشال الضحايا.



كما استشهد ثلاثة مواطنين أحدهم سوري الجنسية وجرح ثمانية آخرين بينهم سوري وستة أطفال في غارة استهدفت ثلاجة تبريد بمنطقة الجعملة في مديرية مجز محافظة صعدة.



وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن في محافظة صعدة أيضاً ثلاث غارات على منطقة مران بمديرية حيدان و مثلها على منطقتي الحريرة و الأمارة بمديرية كتاف و شن غارة على منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر.



وتعرضت منطقتي آل الشيخ وآل مقنع بمديرية منبه الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.



وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن 14 غارة على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة و غارة على منطقة طوال السادة بمديرية عسيلان في محافظة شبوة ، كما شن غارة على مديرية صرواح بمحافظة مأرب.

سبأ [18/أكتوبر/2017]سبأ