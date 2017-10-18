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آخر تحديث: الأربعاء، 18 - أكتوبر - 2017 الساعة 11:16:34ص
حقوق الإنسان: جريمة استهداف ثلاجة التبريد بصعدة من الجرائم الأشد خطرا
أكدت وزارة حقوق الإنسان أن جريمة استهداف طيران العدوان السعودي الأمريكي لثلاجة تبريد الرمان بمنطقة الجعملة في مديرية مجز محافظة صعدة وأدت إلى استشهاد وإصابة 11 مواطناً بينهم أطفال تعد من الجرائم الأشد خطراً .
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استشهاد وإصابة 18 مواطناً في صعدة والجوف بغارات طيران العدوان
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استشهاد وإصابة 18 مواطناً في صعدة والجوف بغارات طيران العدوان
[18/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ:

استشهد وأصيب 18 مواطناً بينهم أطفال في محافظتي صعدة والجوف بغارات طيران العدوان السعودي الأمريكي خلال الساعات الماضية.

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استشهاد رجل وامرأته وبناته الأربع وإصابة طفل جراء غارة لطيران العدوان استهدفت منزلهم في منطقة رحوب بمديرية برط العنان محافظة الجوف ، مشيراً إلى أن الطيران استهدف المسعفين أثناء محاولتهم انتشال الضحايا.

كما استشهد ثلاثة مواطنين أحدهم سوري الجنسية وجرح ثمانية آخرين بينهم سوري وستة أطفال في غارة استهدفت ثلاجة تبريد بمنطقة الجعملة في مديرية مجز محافظة صعدة.

وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن في محافظة صعدة أيضاً ثلاث غارات على منطقة مران بمديرية حيدان و مثلها على منطقتي الحريرة و الأمارة بمديرية كتاف و شن غارة على منطقة الملاحيط بمديرية الظاهر.

وتعرضت منطقتي آل الشيخ وآل مقنع بمديرية منبه الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن 14 غارة على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة و غارة على منطقة طوال السادة بمديرية عسيلان في محافظة شبوة ، كما شن غارة على مديرية صرواح بمحافظة مأرب.

سبأ
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