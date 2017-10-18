[18/أكتوبر/2017]
نابلس – سبأ :
ذكرت مصادر طبية فلسطينية اصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بجروح خلال مواجهات اندلعت في نابلس مع جيش الاحتلال الاسرائيلي بعد أن داهم الجيش وأغلق مقار لشركات إعلامية فلسطينية بزعم أنها تقوم بنشر مواد تحرض على الإرهاب.
من جانبه أشار المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي الى أنه جرى اعتقال شخصين للاشتباه فيهما بالتحريض وأن من بين الشركات التي تم إغلاقها " رامسات" و " ترانس ميديا " .
ووضح المتحدث أنه جرت مصادرة معدات من شركات تعطي خدمات لقنوات مثل " الأقصى " و" القدس " .
سبأ