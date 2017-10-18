[18/أكتوبر/2017]
بغداد – سبأ :
طلب وزير النفط العراقي جبار اللعيبي من شركة بي.بي ”الإسراع في وضع الخطط اللازمة لتطوير الحقول النفطية في محافظة كركوك“.
وتقول بي.بي على موقعها الإلكتروني إنها قدمت الدعم الفني في الماضي لشركة نفط الشمال الحكومية للمساعدة في إعادة تطوير حقل كركوك.
وتقدر الاحتياطيات النفطية القابلة للاستخراج في كركوك بنحو تسعة مليارات برميل وفقا لشركة بي.بي.
وانتزعت قوات الحكومة العراقية يوم الاثنين السيطرة على منطقة كركوك الغنية بالنفط من مقاتلي قوات البشمركة الكردية الذين كانوا قد فرضوا سيطرتهم على المنطقة في إطار الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية.
سبأ