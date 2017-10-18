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آخر تحديث: الأربعاء، 18 - أكتوبر - 2017 الساعة 11:16:34ص
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أكدت وزارة حقوق الإنسان أن جريمة استهداف طيران العدوان السعودي الأمريكي لثلاجة تبريد الرمان بمنطقة الجعملة في مديرية مجز محافظة صعدة وأدت إلى استشهاد وإصابة 11 مواطناً بينهم أطفال تعد من الجرائم الأشد خطراً .
جلسة نقاش عامة في مجلس الامن حول فلسطين اليوم
يعقد مجلس الامن الدولي، اليوم الاربعاء، جلسة نقاش فصلية مفتوحة تحت عنوان "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين".
مؤشر سوق مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 85ر0 بالمائة
أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (29ر5095) نقطة منخفضًا بـ (61ر43) نقطة وبنسبة (85ر0) بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (90ر5138) نقطة.
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  اقتصاد
وزير النفط العراقي يطلب من بي.بي تطوير حقول كركوك النفطية
[18/أكتوبر/2017]
بغداد – سبأ :

طلب وزير النفط العراقي جبار اللعيبي من شركة بي.بي ”الإسراع في وضع الخطط اللازمة لتطوير الحقول النفطية في محافظة كركوك“.

وتقول بي.بي على موقعها الإلكتروني إنها قدمت الدعم الفني في الماضي لشركة نفط الشمال الحكومية للمساعدة في إعادة تطوير حقل كركوك.

وتقدر الاحتياطيات النفطية القابلة للاستخراج في كركوك بنحو تسعة مليارات برميل وفقا لشركة بي.بي.

وانتزعت قوات الحكومة العراقية يوم الاثنين السيطرة على منطقة كركوك الغنية بالنفط من مقاتلي قوات البشمركة الكردية الذين كانوا قد فرضوا سيطرتهم على المنطقة في إطار الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية.

سبأ
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