[17/أكتوبر/2017]
جيزان - سبأ :
دكت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات ومواقع للجيش السعودي ومرتزقته بجيزان ونجران وعسير.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة المدفعية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين وآلياتهم في السوادنة، ومرابض مدفعية الجيش السعودي في جبل قيس بجيزان.
وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات الجنود السعوديين في مواقع القمبور والرمضة والطوال بجيزان.
وذكر المصدر أن الجيش واللجان الشعبية استهدفوا تجمعات الجنود السعوديين خلف مثلث العشة بنجران بصلية صواريخ كاتيوشا، فيما تم قنص أحد المرتزقة في رقابة الحشبا.
وفي عسير استهداف قصف مدفعي تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في قلل الشيباني وخلف جبل سبحطل.
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