الرئيس الصماد يحضر حفل تخرج دفعة البنيان المرصوص بالمنطقة العسكرية الرابعة (مصحح) حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم حفل تخرج دفعة البنيان المرصوص في المنطقة العسكرية الرابعة بحضور نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة وأعضاء المجلس... القوات العراقية تواصل سيطرتها على محافظة كركوك وترامب يعلن عدم انحيازه لأي طرف رفع نائب قائد العمليات المشتركة للقوات العراقية الفريق عبد الأمير يار الله الاثنين العلم العراقي فوق مبنى محافظة كركوك بحضور كبار قادة الجيش ومكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي خصوصا هادي العامري وأبو مهدي المهندس وذلك إثر سيطرة القوات العراقي انخفاض الاسترليني دون 1.32 دولار بعد تعليقات مسئولين بالمركزي البريطاني اصل الجنيه الاسترليني الخسائر التي سجلها في وقت سابق لينزل عن 1.32 دولار للمرة الأولى في خمس جلسات اليوم الثلاثاء بعد تعليقات أدلى بها صناع سياسات في بنك إنجلترا المركزي فسرتها الأسواق على أنها تميل إلى التيسير بصفة عامة. اختتام بطولة الجمهورية لفئات الفروسية غدا بصنعاء تختتم غدا الأربعاء بصنعاء منافسات بطولة الجمهورية لفئات الفروسية (قفز حواجز) التي ينظمها الاتحاد العام للفروسية والهجن.