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آخر تحديث: الثلاثاء، 17 - أكتوبر - 2017 الساعة 11:12:56م
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محافظ لحج: التطور النوعي للجيش واللجان الشعبية كفيل بكسر رهانات العدوان
[17/أكتوبر/2017]
صنعاء - سبأ :

أكد محافظ لحج أحمد حمود جريب أن التطور النوعي في التدريب والتأهيل لقوات الجيش واللجان الشعبية، أصبح محل فخر واعتزاز أبناء الشعب اليمني.

وأشار محافظ لحج في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عقب مشاركته في حفل تخرج دفعة "البنيان المرصوص " في المنطقة العسكرية الرابعة اليوم، إلى أن ما قدمه خريجو الدفعة من مهارات قتالية نوعية وأساليب حديثة يعكس مستوى التطور الكبير الذي شهده الجيش واللجان الشعبية ومدى إهتمام القيادة السياسية والعسكرية بتطوير وتحديث وتعزيز القدرات القتالية والعملياتيه للجيش واللجان والشعبية في ظل الأوضاع الحالية.

واعتبر المحافظ جريب ذلك التطور النوعي والقتالي إنجاز كبيير في ظل إستمرار العدوان والحصار .

وأكد أن العروض القتالية التي قدمها خريجو دفعة البنيان المرصوص سيكون لها أثار إيجابية في مختلف جبهات الشرف والإباء وسيقطف الشعب اليمني ثمار إنجازات الجيش واللجان الشعبية التي تبدأ من ميادين التدريب والتأهيل.

وأشار جريب إلى أن التطور العسكري الذي تشهده قوت الجيش واللجان الشعبية تدريباً وتأهيلاُ وإنجازات في مختلف ميادين القتال كفيل بكسر كل رهانات العدو وأفشال كافة مخططاته.

ونوه محافظ لحج بجهود قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة وقيادة المنطقة العسكرية الرابعة والمنطقة العسكرية الخامسة وكل القادة الذين قادوا عملية التحديث والتطوير في مؤسسة الجيش والتي كان لها الدور الأبرز في الانتقال إلى مرحلة التصنيع العسكري والتطور المهاراتي والقتالي النوعي الحديث.



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