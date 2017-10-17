محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مدير أمن الحديدة يؤكد الحرص على إستمرار تطوير قدرات منتسبي أمن المحافظة الحديدة - سبأ :

أكد مدير أمن محافظة الحديدة العميد عبد الجميد المؤيد الحرص على إستمرار تطوير قدرات أفراد وصف وضباط الوحدات الأمنية في الجانب الأكاديمي.



وأشاد العميد المؤيد خلال لقائه اليوم خريجي الدفعتين الأولى والثانية من الضباط الجامعيين الذين تم ترقيتهم إلى رتبة ملازم ثاني من منتسبي أمن المحافظة، بدور الكوادر الأمنية في حفظ الأمن والإستقرار وتعزيز السكينة العامة.



وأشار إلى أن نيل كوكبة من منتسبي أمن المحافظة هذه الترقيات إستحقاق قانوني وخاصة الذين إكتسبوا خبرة ميدانية لأكثر من 17 عاما في العمل الأمني بالمحافظة.



وحث القيادات الأمنية على الإلتزام بمتابعة ورفع استمارة التقييم والتوصيف الوظيفي بما يكفل حفظ وأرشفة نجاحات الكوادر الأمنية في أداء مهامهم وواجباتهم الميدانية.



فيما أشار مدير شئون الضباط بأمن المحافظة العقيد محمد مهيم إلى الآلية المتبعة لإدارة شئون الضباط واللوائح والأنظمة التي من شأنها حفظ وأرشفة وتسيير الأعمال الإدارية لضباط الأمنالأمن .



في حين ثمن الضباط المترقين من منتسبي أمن المحافظة اهتمام قيادة أمن المحافظة بجانب التأهيل والتدريب وتذليل الصعوبات أمام أفراد وضباط الأمن لنيل الإستحقاق القانوني .



حضر اللقاء مدير إدارة الرقابة والتفتيش العقيد علي القدسي ومدير إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي الملازم علي محمد عبادي وعدد من الضباط.

سبـأ [17/أكتوبر/2017]سبـأ