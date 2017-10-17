محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل المركز القانوني للحقوق يدين استهداف ثلاجة تبريد في الجعملة بصعدة

أدان المركز القانوني للحقوق والتنمية الجريمة البشعة التي ارتكبها طيران تحالف العدوان السعودي باستهدافه ثلاجة تبريد فاكهة الرمان في منطقة الجعملة بمديرية مجز محافظة صعدة .





وأوضح المركز في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجريمة التي أدت إلى استشهاد ثلاثة أشخاص أحدهم سوري الجنسية و إصابة ثمانية آخرين بينهم سوري بالإضافة إلى ستة أطفال ، تعد انتهاكا جسيماً للقانون الدولي الانساني الذي يجرم استهداف منازل المدنيين والأحياء والمنشآت المدنية .



وقال البيان : " الطبيعة المدنية الصرفة لمكان الحادث وعدد الضحايا يشير إلى انتهاك قوات التحالف السعودي لأهم مبادئ وقواعد الحرب مثل مبدأ الإنسانية ومبدأ التمييز ومبدأ التناسب وهو ما يجعل هذه الجريمة ترقى إلى وصف جريمة حرب " .



وحمّل البيان السعودية وتحالفها المسئولية عن الجريمة وسابقاتها ، مطالباً بالتحقيق والمساءلة الجنائية لقيادات التحالف وجميع من يثبت تورطهم في هذه الجرائم .



كما حمّل منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤولية صمتها المخزي وتنصلها عن واجباتها مما شجع السعودية وتحالفها على ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق الشعب اليمني وبصورة أكثر وحشية .



وجدد المركز القانوني مناشدته للمجتمع الدولي و المنظمات الحقوقية والإنسانية وجميع شرفاء وأحرار العالم بتحمل مسئوليتهم الأخلاقية والإنسانية في مناصرة الشعب اليمني و إدانة الجرائم المروعة المرتكبة من قبل التحالف السعودي .



ودعا البيان إلى الضغط على مجلس الأمن للقيام بواجبه القانوني والأخلاقي في حماية المدنيين والمنشآت المدنية وإيقاف الحرب وجميع أشكال العدوان على اليمن وشعبه .



كما جدد الدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في جميع الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني.





سبـأ [17/أكتوبر/2017] صنعاء - سبأ :أدان المركز القانوني للحقوق والتنمية الجريمة البشعة التي ارتكبها طيران تحالف العدوان السعودي باستهدافه ثلاجة تبريد فاكهة الرمان في منطقة الجعملة بمديرية مجز محافظة صعدة .سبـأ